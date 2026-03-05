Donald Trump mantiene poderes de guerra tras bloqueo del Senado en Irán

El Senado frustra el intento de limitar los poderes de guerra de Trump contra Irán. Los republicanos bloquearon el miércoles una medida que limitaría el poder del presidente Donald Trump para seguir librando una guerra contra Irán sin autorización del Congreso, y con ello frustraron el intento de los demócratas para insistir en que el Congreso se pronuncie sobre una campaña militar amplia y de duración indefinida.

La votación de 53 votos en contra y 47 a favor de adoptar la medida se ajustó casi totalmente a las líneas de partido, lo que refleja una profunda división partidista en la guerra contra Irán, mientras el Senado ponía a prueba por primera vez la determinación del Congreso desde que comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, la operación Furia Épica, en Irán hace cuatro días.

Los senadores Tim Kaine, demócrata por Virginia, y Rand Paul, republicano por Kentucky, intentaron forzar la adopción de la medida. Invocaron una disposición de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que las resoluciones para poner fin a las hostilidades ofensivas se consideren según procedimientos acelerados.

Paul era el único republicano que lideraba el esfuerzo, y ningún otro senador de ese partido se unió a él en apoyo de la medida. La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la política exterior de Estados Unidos y su enfoque hacia Irán.