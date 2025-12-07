Detienen a Paul Campo, ex DEA, por lavado de dinero en EE.UU.

Un exintegrante de la Administración para el Control de Drogas (DEA), identificado como Paul Campo, fue detenido en Estados Unidos luego de ser señalado por colaborar de manera clandestina con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estadounidenses lo acusan de participar en el blanqueo de grandes cantidades de dinero y en esquemas relacionados con el tráfico de drogas.

Detalles sobre la detención de Paul Campo

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Campo habría actuado junto a su socio Robert Sensi, con quien presuntamente ofreció servicios al grupo criminal para mover recursos ilícitos mediante plataformas de criptomonedas, con la intención de legitimar aproximadamente 12 millones de dólares. Las imputaciones en su contra incluyen conspiración para narcoterrorismo, lavado internacional de dinero y apoyo directo a actividades que favorecían el traslado de alrededor de 220 kilogramos de cocaína hacia territorio estadounidense.

El administrador interino de la DEA, Terrance C. Cole, afirmó que el arresto de Campo demuestra que ni siquiera quienes han tenido acceso a posiciones de alto nivel dentro de las instituciones están exentos de rendir cuentas. "Nadie tiene permiso para traicionar la ley", enfatizó.

Implicaciones del caso en la lucha contra el CJNG

Campo, quien trabajó durante 25 años en la DEA y llegó a ocupar el cargo de subdirector en la Oficina de Operaciones Financieras, habría aprovechado sus conocimientos internos para facilitar operaciones ilícitas. Las investigaciones también señalan que él y Sensi buscaron adquirir drones, rifles AR-15 y lanzagranadas, presuntamente para ponerlos al servicio del cártel.

El caso ha encendido alertas en la agencia antidrogas, que reiteró su compromiso por intensificar la lucha contra el CJNG y contra cualquier actor que colabore con estructuras criminales, sin importar su pasado dentro de las instituciones. "La confianza del público es sagrada, y quienes la traicionan deberán enfrentar las consecuencias", recalcó la Fiscalía.