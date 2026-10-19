Giorgia Meloni condena disturbios: cientos de detenciones en Milán

# Violentas protestas sacuden Italia: Milán registra cientos de detenciones

Fuente: Vanguardia | 19 de octubre de 2026

Italia vivió un fin de semana marcado por violentos disturbios durante manifestaciones contra el aumento del costo de la vida, los bajos salarios y las deficiencias en los servicios públicos. Milán fue una de las ciudades más afectadas, con enfrentamientos entre grupos de jóvenes y agentes de seguridad, saqueos y daños a establecimientos comerciales.

Milán, epicentro de los disturbios

Durante el domingo, las autoridades reportaron que 271 jóvenes fueron trasladados a dependencias policiales en Milán. De ellos, 32 fueron arrestados, incluidos 23 menores de edad y 13 ciudadanos extranjeros. Además, otras 28 personas fueron denunciadas ante las autoridades judiciales.

Los incidentes incluyeron la quema de contenedores de basura, la destrucción de mobiliario urbano, el saqueo de comercios y ataques contra elementos policiales. Entre los establecimientos afectados se encontraban tiendas de Decathlon y Arc'teryx, así como un local de telefonía Vodafone.

Ante la escalada de violencia, la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, especialmente en los alrededores de la plaza del Duomo, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

Las protestas se extendieron a otras ciudades

Los enfrentamientos no se limitaron a Milán. Durante el sábado también se registraron incidentes en Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín, donde hubo choques con las fuerzas de seguridad y daños en espacios públicos.

Las movilizaciones surgieron por el descontento ante el encarecimiento de los gastos cotidianos, los bajos salarios y la preocupación por la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, algunos grupos protagonizaron actos violentos que terminaron por desplazar el foco de las demandas sociales hacia los problemas de seguridad.

Giorgia Meloni condena la violencia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó los ataques y anunció una reunión gubernamental para el lunes con el objetivo de analizar la situación y evaluar posibles medidas.

El gobierno enfrenta el reto de contener nuevos disturbios y garantizar la seguridad, al mismo tiempo que responde al malestar social que ha impulsado las manifestaciones.

La crisis también ha generado preocupación por la posibilidad de que continúen las movilizaciones en otras ciudades europeas, en un contexto de presiones económicas y reclamos relacionados con el costo de la vida.