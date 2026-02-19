Detienen al ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

LONDRES – En un acontecimiento sin precedentes para la monarquía británica moderna, la policía de Thames Valley detuvo este jueves a Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público relacionada con su histórica vinculación con el financiero Jeffrey Epstein.

La detención se produjo durante la mañana de este 19 de febrero, coincidiendo con el cumpleaños número 66 del exmiembro de la realeza. Según los reportes oficiales, agentes policiales realizaron registros en propiedades ubicadas en Berkshire y Norfolk, incluyendo la residencia de Wood Farm en la finca de Sandringham, donde el investigado fue puesto bajo custodia.

Nuevas evidencias en el caso Epstein

El arresto surge tras la reciente filtración de millones de documentos y correos electrónicos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos archivos sugieren que Mountbatten-Windsor habría compartido información gubernamental confidencial y reportes comerciales sensibles con Epstein mientras se desempeñaba como enviado especial de comercio del Reino Unido.

A diferencia de procesos judiciales anteriores, que se centraron en demandas civiles por abuso sexual —las cuales fueron resueltas mediante acuerdos extrajudiciales—, esta investigación penal se enfoca en el presunto mal desempeño de sus funciones oficiales y el uso indebido de recursos del Estado en favor de la red de Epstein.

Reacción de la Casa Real y el Gobierno Británico

El Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que el Rey Carlos III expresó su "profunda preocupación" por la situación de su hermano. El monarca enfatizó que "la ley debe seguir su curso" y reiteró la política de total transparencia y cooperación con las autoridades. Cabe recordar que, desde finales de 2025, el rey ya había despojado formalmente a Andrés de sus últimos títulos reales para proteger la integridad de la Corona.

Por su parte, el primer ministro británico señaló que "nadie está por encima de la ley", subrayando que el sistema judicial actuará con total independencia. De ser hallado culpable de mala conducta en un cargo público, el otrora duque de York podría enfrentarse a penas que van desde sanciones económicas hasta la cadena perpetua, dada la gravedad de los cargos por seguridad nacional involucrados.