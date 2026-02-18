Nicolás Maduro recibió visita consular en prisión mientras prepara su defensa legal

Mientras el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplen su detención en una cárcel federal de Nueva York —en medio de uno de los procesos legales más insólitos entre Washington y un líder extranjero—, un reciente documento judicial reveló un gesto diplomático de peso: recibieron una visita consular de parte de un representante de Venezuela el pasado 30 de enero.

La notificación al tribunal federal, firmada por la fiscalía y la defensa y presentada ante el juez Alvin K. Hellerstein, detalla que el visitante fue un funcionario acreditado por la República Bolivariana de Venezuela, con la misión de facilitar servicios y asistencia consular a Maduro y Flores durante su estancia en el centro de detención.

¿Por qué fue relevante esta visita?

La visita no solo tiene un valor humano para los acusados, sino también jurídico y diplomático: en su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, el juez Hellerstein instruyó expresamente que se garantizara el acceso de la pareja a representación consular —un principio reconocido por tratados internacionales que protegen los derechos de ciudadanos extranjeros detenidos en otro país.

Este tipo de atención es clave tanto para asegurar el debido proceso como para evitar alegatos posteriores de violación de derechos básicos por parte de la defensa.

¿Cómo avanza el proceso legal?

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses tras un operativo de traslado a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y conspiración. En su primera aparición ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, el exmandatario negó los hechos y se declaró "inocente" de todas las acusaciones.

Tras ese primer paso procesal, la fiscalía con consentimiento de la defensa solicitó aplazar la audiencia originalmente prevista para el 17 de marzo, argumentando que necesitaban más tiempo para recopilar evidencia, revisarla con los abogados y definir estrategias y mociones previas al juicio. El juez aceptó la petición "en interés de la justicia".

La próxima audiencia está programada ahora para el 26 de marzo a las 11:00 a.m. (hora local), una cita clave que marcará el ritmo de la batalla legal que se avecina.

Un caso con repercusiones globales

El proceso contra Maduro —quien fue jefe de Estado de Venezuela durante años— ha atraído atención internacional por su combinación de política, justicia y geopolítica. Los cargos en su contra fueron impulsados durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, y tanto Maduro como su entorno califican el procedimiento como políticamente motivado, llegando incluso a describirse como un prisionero de guerra.

Mientras tanto, desde Washington se ha reiterado que el proceso seguirá bajo el marco del debido proceso legal, incluyendo el acceso consular y todos los derechos que la ley estadounidense y tratados internacionales establecen para los acusados.