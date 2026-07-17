Trump denuncia intervención de China en elecciones de EU

WASHINGTON, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a China de haber intervenido en las elecciones presidenciales de 2020 mediante un presunto ciberataque que comprometió los datos de 220 millones de estadounidenses y aseguró que la información será investigada tras la desclasificación de documentos de inteligencia.

Durante un mensaje a la nación, el mandatario afirmó que la información permaneció oculta durante años y sostuvo que el gobierno chino habría impulsado una estrategia para influir en el proceso electoral y socavar la confianza de los ciudadanos en su administración.

¿Qué declaró Trump sobre el hackeo?

Según Trump, un informe elaborado por un grupo de inteligencia documenta una serie de ataques cibernéticos atribuidos a China que vulneraron sistemas electrónicos y expusieron información de votantes. También aseguró, sin presentar pruebas durante su mensaje, que existió un presunto encubrimiento de estos hechos.