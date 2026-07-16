Fallece Mary Jo Shannon, madre de Kris Jenner, en luto familiar

Luto en la familia Kardashian: Fallece MJ, la querida madre de Kris Jenner y corazón del clan.

Una vez más, una noticia triste invade a la familia Kardashian. Mary Jo Shannon, mejor conocida como MJ y madre de la empresaria, celebridad y actriz Kris Jenner, falleció, de acuerdo con lo que confirmó la propia matriarca del clan a través de sus redes sociales.

El mensaje llegó este jueves por la mañana, luego de varios días de ausencia de Jenner en redes sociales. En su publicación, la madre de Kim Kardashian aseguró tener el corazón roto.

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mami MJ. No hay palabras que puedan captar lo que ella ha significado para mí o el corazón roto que siento al tener que decir adiós. Mi madre era el corazón de nuestra familia", compartió la matriarca con sus millones de seguidores.

¿De qué murió la abuela de las Kardashian?

Hasta poco después de las 12:30 horas, tiempo de México, se desconocía la causa del fallecimiento de la empresaria. Sin embargo, se sabía que MJ había sobrevivido en dos ocasiones a distintos tipos de cáncer: de mama y de colon.

Jenner señaló en su comunicado que se sentía orgullosa de continuar con las enseñanzas y el legado que su madre le transmitió a lo largo de su vida.

"Ella nos enseñó que la familia lo es todo. Ella nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos. Ella me mostró cómo enfrentar los desafíos de la vida con resistencia y fe", escribió.