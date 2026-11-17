WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes 16 de noviembre su advertencia de imponer fuertes aranceles a las importaciones procedentes de México si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no impide el avance de una caravana de migrantes que pretende llegar a territorio estadounidense.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a periodistas antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One, el mandatario estadounidense manifestó su expectativa de que las autoridades mexicanas contengan el tránsito de cientos de personas originarias de Centroamérica y Sudamérica.

Según señaló Trump, el contingente no podrá ingresar a Estados Unidos y sostuvo que México se comprometió a detenerlo, advirtiendo que de no cumplirse esa contención su administración aplicará severas tarifas comerciales contra el país vecino.

Esta postura da continuidad al mensaje difundido la semana anterior en su plataforma Truth Social, donde afirmó que se estaban organizando grandes caravanas con intención de cruzar territorio mexicano desde el estado sureño de Chiapas hacia la frontera estadounidense.

En aquella publicación, el jefe de la Casa Blanca advirtió que los grupos no serían aceptados y amenazó con duplicar de manera inmediata los aranceles vigentes contra México si las autoridades federales no frenaban su desplazamiento.

Durante sus declaraciones a la prensa, Trump indicó además que conversó sobre la situación fronteriza con el gobernador saliente de Texas, el republicano Greg Abbott, así como con la gobernadora electa de esa entidad, la demócrata Gina Hinojosa, a quien describió como una política de postura muy liberal.

Asimismo, el presidente informó que giró instrucciones al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza para mantener una política de cero tolerancia en los cruces limítrofes frente a cualquier intento de ingreso irregular.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos comerciales afirmando que ninguna caravana migrante ha logrado alcanzar la frontera norte con Estados Unidos desde que Trump regresó a la Presidencia en enero de 2025.

Durante su conferencia matutina del jueves previo en Palacio Nacional, la mandataria mexicana sostuvo que la estrategia de atención y contención migratoria aplicada por su administración ha evitado que los grupos organizados lleguen hasta los puntos fronterizos estadounidenses.

El intercambio de declaraciones ocurre en la antesala de los encuentros multilaterales de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), marco en el que ambos gobiernos mantienen abiertas las conversaciones en materia comercial, migratoria y de seguridad bilateral.