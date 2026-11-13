Reportan una tercera presunta relación de Jensen Huang con una empleada de Nvidia

La polémica en torno a Jensen Huang, fundador y ahora exdirector de Nvidia, suma un nuevo capítulo. De acuerdo con información revelada por Reuters, el empresario habría mantenido una tercera relación extramarital, esta vez con otra trabajadora de la compañía, cuya identidad no fue revelada.

Esta nueva acusación se agrega a los señalamientos anteriores sobre dos presuntas relaciones sentimentales fuera de su matrimonio, situación que ha generado cuestionamientos sobre su comportamiento y las posibles repercusiones para la empresa que encabezó durante 33 años.

Uno de los primeros nombres relacionados con la controversia fue Alice Huang, empresaria china y directora de Megaspeed, compañía investigada por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de chips de Nvidia hacia China. Además, surgieron sospechas sobre un posible vínculo de Alice con el Gobierno chino y la posibilidad de que hubiera aprovechado su cercanía con el empresario para acceder a información.

Posteriormente, también se dio a conocer su presunta relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia, quien se encontraba bajo la supervisión directa de Huang.

Nueva empleada involucrada en la controversia

Ahora, el reporte de Reuters apunta a una tercera empleada, aunque no ofrece detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias de ese supuesto vínculo.

La situación también ha despertado inquietudes por los posibles conflictos de intereses y los riesgos para la seguridad nacional relacionados con Nvidia, una compañía que ocupa un lugar importante en el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial.

A esto se suma que Jensen Huang lleva más de cuatro décadas casado con Lori Huang, con quien tiene dos hijos. Su salida de la empresa también deja interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y las decisiones internas de la organización.

Cabe señalar que el código de conducta de Nvidia recomienda evitar los vínculos sentimentales entre colaboradores cuando puedan representar un conflicto de intereses. Asimismo, establece la posibilidad de investigar aquellas relaciones que sean consideradas inapropiadas.

Implicaciones para Nvidia

De esta manera, las nuevas revelaciones mantienen la atención sobre la vida personal del empresario y las posibles implicaciones que estos señalamientos podrían tener dentro de una de las compañías más relevantes del sector tecnológico.