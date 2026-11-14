Donald Trump se reunirá con Xi Jinping y Vladimir Putin para discutir el control de armas nucleares

El control de las armas nucleares será uno de los principales temas en la agenda de Donald Trump, quien tiene previsto reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en China.

La Casa Blanca confirmó que los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia sostendrán un encuentro conjunto, que representaría su primera reunión trilateral. La conversación estará centrada, entre otros asuntos, en los riesgos relacionados con la expansión de los arsenales nucleares y las posibilidades de reducir este tipo de armamento.

Según Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, Trump considera que la proliferación de armas nucleares constituye una amenaza considerable, por lo que buscará impulsar conversaciones que permitan avanzar hacia mecanismos internacionales de control y reducción de estos recursos militares.

El presidente estadounidense también ha planteado la posibilidad de que las negociaciones sienten las bases para un nuevo acuerdo entre las potencias. Sin embargo, funcionarios de su gobierno señalaron que no contemplan alcanzar un compromiso formal durante esta primera reunión, sino establecer un canal de comunicación que permita explorar futuras negociaciones.

¿Qué temas se abordarán en la reunión?

El diálogo se desarrollará en un contexto marcado por los cambios en los acuerdos de seguridad nuclear. Uno de los antecedentes es la expiración, en febrero, del último tratado de control de armas nucleares entre Washington y Moscú. A esto se suma el crecimiento del arsenal atómico de China.

Otro de los asuntos contemplados para la conversación será Irán, cuya situación también forma parte de los temas de interés internacional que abordarán los tres mandatarios.

¿Quiénes acompañarán a Trump en la cumbre?

Por otra parte, la delegación estadounidense podría contar con la presencia del empresario Elon Musk durante el viaje de Trump a China. No obstante, un funcionario estadounidense precisó que, de acompañar al presidente, Musk no formaría parte de las conversaciones trilaterales.

La reunión pondrá en contacto a los representantes de tres países con importantes capacidades nucleares, en un intento por iniciar conversaciones sobre el futuro del control de estos armamentos.