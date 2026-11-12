ICE registra récord de deportaciones en 2026: 483 mil expulsiones

WASHINGTON (AP) — El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) registró un máximo histórico en el año fiscal 2026 al contabilizar 483 mil 200 deportaciones y más de 491 mil arrestos migratorios, informó este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con el balance oficial correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, el volumen de expulsiones superó el récord previo de 442 mil 640 deportaciones registrado en el año fiscal 2025, consolidando la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

Detalles confirmados

El DHS precisó que el total de deportaciones ejecutadas por ICE en los últimos doce meses resulta prácticamente equivalente a la suma de las 486 mil expulsiones efectuadas por la agencia durante los tres años fiscales completos de la administración del expresidente Joe Biden (2022, 2023 y 2024).

En materia de detenciones, el informe federal detalla que la agencia efectuó más de 491 mil arrestos migratorios en total, de los cuales alrededor de 475 mil correspondieron a arrestos administrativos realizados sin una orden judicial previa, una cifra sin precedentes en la historia de la institución desde su creación en 2003.

Tan solo en septiembre de 2026, último mes del ciclo fiscal, los agentes federales detuvieron a más de 48 mil personas en situación irregular y concretaron 44 mil expulsiones. Según el reporte gubernamental, ese volumen mensual de detenciones representa un aumento superior al 300 por ciento frente al promedio registrado en los meses de septiembre del gobierno anterior.

Reacciones oficiales

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó los resultados en un comunicado oficial en el que atribuyó el incremento operativo al respaldo de la Casa Blanca. El funcionario afirmó que los agentes trabajan de forma ininterrumpida para localizar y expulsar a extranjeros sin estatus legal con el objetivo de reforzar la seguridad pública.

A nivel global de la administración Trump, las estadísticas oficiales indican que más de tres millones de migrantes han salido de Estados Unidos desde el inicio del mandato, incluyendo cerca de 1.2 millones de deportaciones directas y más de 1.25 millones de detenciones acumuladas hasta octubre pasado.

No obstante, un análisis independiente divulgado esta semana por el centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse matizó el alcance de las cifras oficiales, al señalar que en meses recientes las expulsiones formales representaron el 63 por ciento del total contabilizado por el gobierno, mientras que el 37 por ciento restante correspondió a salidas y retornos voluntarios sin orden formal de deportación.

Asimismo, el despliegue de los operativos federales ha enfrentado un intenso escrutinio público tras registrarse fallecimientos vinculados a intervenciones migratorias durante el año fiscal 2026, entre los que figuran los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, así como los migrantes Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastián Guerrero.