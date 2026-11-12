Trump amenaza con duplicar aranceles si no detiene las caravanas migrantes

La relación entre México y Estados Unidos vuelve a enfrentar un episodio de tensión. El presidente Donald Trump lanzó una nueva advertencia al Gobierno mexicano: duplicar los aranceles comerciales si las autoridades del país no consiguen detener las caravanas de migrantes que presuntamente se dirigen hacia la frontera estadounidense.

La amenaza fue difundida el jueves 12 de noviembre mediante una publicación en Truth Social, donde el mandatario aseguró que grandes grupos de personas provenientes de distintos países ya habrían comenzado su desplazamiento por territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos.

Donald Trump condiciona aranceles al control de migrantes en México.

Trump relacionó sus declaraciones con el escenario político que enfrenta su partido después de la derrota republicana en las recientes elecciones legislativas. Según afirmó, este resultado habría coincidido con la formación de nuevas caravanas migrantes.

Además, dirigió una advertencia directa a México y planteó que, si el Gobierno mexicano no interviene para detenerlos, aplicará un incremento inmediato de los aranceles comerciales.

La propuesta contempla duplicar las tarifas que actualmente se aplican a los productos mexicanos, aunque en su publicación no detalló cuáles serían los sectores afectados ni las condiciones específicas para implementar la medida.

La advertencia de Trump revive la presión sobre la relación comercial con México.

Esta estrategia no es nueva en la relación bilateral, pues Trump ya recurrió a las amenazas arancelarias durante su primer periodo presidencial para impulsar medidas de vigilancia fronteriza y exigir una mayor participación de México en la contención de los flujos migratorios.

Ahora, el mandatario estadounidense vuelve a colocar el comercio entre ambos países en medio de la discusión sobre el control de la migración.

El gobierno mexicano no ha emitido respuesta ante la amenaza de Trump.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, el Gobierno de México no ha emitido una postura pública sobre esta nueva advertencia de Donald Trump. La amenaza vuelve a colocar la migración y los aranceles entre los principales asuntos de la agenda bilateral, en un contexto marcado por las recientes elecciones legislativas estadounidenses.

Mientras tanto, queda pendiente conocer si Washington formalizará alguna medida comercial y cuál será la respuesta de las autoridades mexicanas ante el ultimátum del presidente estadounidense.