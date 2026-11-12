Tragedia en Nueva York: derrumbe de edificio en Brooklyn deja ocho muertos y 17 heridos

Una tragedia sacudió a Brooklyn, Nueva York, luego de que un edificio de tres pisos se desplomara el miércoles 11 de noviembre, cerca de un terreno donde se realizaban trabajos de construcción. El saldo actualizado es de ocho personas fallecidas y 17 lesionadas, de acuerdo con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario informó que entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad y dos trabajadores de la construcción. Precisó que seis personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que otras dos fallecieron posteriormente en hospitales.

Entre los heridos también se encuentran cuatro bomberos que tuvieron que ser hospitalizados. Además, una persona permanece en estado crítico, según los datos proporcionados por las autoridades.

¿Cómo ocurrieron las labores de rescate en Brooklyn?

Los equipos del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron al lugar aproximadamente a las cuatro de la tarde para iniciar las labores de búsqueda y atención de las víctimas.

Imágenes captadas desde un helicóptero de noticias mostraron a los rescatistas trabajando entre los restos de la estructura. En algunos puntos utilizaron herramientas de corte, entre ellas una sierra, para retirar materiales que dificultaban el acceso.

Uno de los momentos registrados en video fue el rescate de una persona que permanecía atrapada entre los escombros. Los bomberos consiguieron extraerla y trasladarla en una camilla para recibir atención médica.

Las operaciones también incluyeron la participación de perros especializados en la búsqueda de sobrevivientes. Al caer la noche, los rescatistas continuaron trabajando con ayuda de linternas para inspeccionar las zonas afectadas.

¿Qué provocó el colapso del edificio?

El inmueble que se vino abajo se encontraba junto a un terreno donde previamente había sido demolida una construcción de una sola planta, debido a un nuevo proyecto de desarrollo inmobiliario.

En ese espacio se realizaban excavaciones y, tras el derrumbe, grandes cantidades de ladrillos y madera terminaron dentro del área intervenida.

La estructura colindante con el edificio afectado logró mantenerse en pie, aunque sufrió daños considerables. Una de sus paredes se desprendió y dejó expuestas distintas habitaciones del inmueble, entre ellas un dormitorio y armarios con ropa en su interior.

Las imágenes del lugar mostraron la magnitud de los daños y las condiciones en las que los equipos de emergencia tuvieron que desarrollar sus labores.

Buscan respuestas sobre las condiciones de la construcción

Como parte del seguimiento al accidente, fueron enviados mensajes y correos electrónicos al arquitecto, al propietario del inmueble y al contratista general que aparecen en los registros municipales como responsables del proyecto.

Las autoridades y los involucrados fueron contactados para conocer sus respectivas posturas sobre lo ocurrido. Sin embargo, la información proporcionada no detalla una conclusión sobre las causas del derrumbe ni establece responsabilidades.

Mientras tanto, la tragedia dejó un saldo de ocho víctimas mortales y 17 personas heridas, además de importantes daños materiales, en un operativo de emergencia que se prolongó durante varias horas en Brooklyn.