Jensen Huang renuncia a Nvidia tras escándalo personal

NUEVA YORK (AP) — Jensen Huang, el empresario e ingeniero de 63 años que transformó a Nvidia en el principal fabricante mundial de procesadores para inteligencia artificial, presentó este jueves 12 de noviembre su renuncia con efecto inmediato a los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración tras un escándalo por relaciones extramatrimoniales.

Nacido en Taiwán en 1963, Huang emigró durante su infancia a Estados Unidos junto con su familia. Obtuvo una licenciatura en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y posteriormente una maestría en la misma especialidad por la Universidad de Stanford, formación académica que sentó las bases de su carrera en Silicon Valley.

Antes de ingresar al sector tecnológico, Huang tuvo su primer empleo a los 15 años en un restaurante de la cadena Denny's, donde trabajó como lavaplatos, limpiador de mesas y ayudante de mesero. En diversas ocasiones ha señalado que esa etapa laboral definió su ética de trabajo, disciplina y capacidad organizativa.

Tras graduarse, se desempeñó como diseñador de microprocesadores en las firmas tecnológicas Advanced Micro Devices (AMD) y LSI Logic. En abril de 1993, junto con los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem, fundó Nvidia tras concebir el proyecto durante una reunión precisamente en una sucursal de Denny's en San José, California.

Bajo su liderazgo de más de tres décadas, Nvidia evolucionó de ser un desarrollador de tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en el pilar de la infraestructura global de computación acelerada e inteligencia artificial, alcanzando una valuación histórica en los mercados bursátiles.

¿Qué provocó la renuncia de Huang?

La salida de Huang se precipitó luego de que el ejecutivo admitiera públicamente una relación extramatrimonial con Alice Huang —con quien no guarda parentesco—, exdirectora gerente de la firma singapurense Megaspeed International. Reportes de inteligencia estadounidense señalan que la empresaria habría operado como presunta agente para desviar microchips avanzados hacia empresas en China, evadiendo restricciones de exportación.

A esta controversia se sumaron revelaciones difundidas la noche del miércoles sobre una segunda relación extramatrimonial sostenida con una empleada que trabajaba bajo su supervisión directa dentro de Nvidia, lo que intensificó la presión sobre la junta directiva.

Consecuencias de la renuncia

Tras confirmarse su dimisión, el consejo de administración designó a la directora financiera Colette Kress como directora ejecutiva interina mientras busca un reemplazo permanente, y nombró a Harvey C. Jones como presidente del directorio. La noticia provocó una caída superior al 10% en las acciones de Nvidia durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street.