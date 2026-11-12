Jensen Huang renuncia como director ejecutivo de Nvidia en medio de controversia

Nvidia estaría atravesando uno de los episodios más delicados de su historia corporativa. Jensen Huang, quien encabezaba la compañía especializada en hardware para inteligencia artificial, habría presentado su renuncia como presidente, director ejecutivo e integrante del Consejo de Administración, de acuerdo con el anuncio que, según la información proporcionada, se realizó el 12 de noviembre.

La decisión se habría producido en medio de la controversia internacional generada por una presunta relación entre Huang y Alice Huang, empresaria señalada de manera extraoficial como una posible espía vinculada con el Ministerio de Seguridad de China. El caso habría provocado repercusiones en ámbitos políticos, económicos, tecnológicos y de inteligencia, además de coincidir con una caída en las acciones de Nvidia.

Colette Kress asume el mando de manera provisional

Como parte de los movimientos dentro de la compañía, la directora financiera, Colette Kress, quedaría al frente de Nvidia de manera interina, mientras el Consejo de Administración trabaja en la selección de quien ocupará definitivamente el puesto de director ejecutivo.

Además, el organismo habría designado a Harvey Jones como nuevo presidente del Consejo. Jones cuenta con una trayectoria de más de tres décadas como empresario, directivo tecnológico e inversionista de capital de riesgo.

Otro de los cambios señalados sería la salida de Huang del propio Consejo de Administración. De acuerdo con el texto, el empresario posee aproximadamente el 3.61% de las acciones de Nvidia, participación que lo colocaría entre los principales accionistas de la compañía.

Investigación por supuesto vínculo con una empresaria china

La controversia que rodea al empresario tiene como uno de sus principales elementos la presunta relación con Alice Huang, quien ha sido señalada como una posible colaboradora del Ministerio de Seguridad de China.

Según la información proporcionada, el asunto habría motivado una investigación interna dentro de Nvidia y también habría despertado el interés del FBI.

No obstante, las acusaciones sobre los supuestos vínculos de Alice Huang con los servicios de inteligencia chinos no están presentadas como hechos comprobados. Además, el gobierno de China habría rechazado esos señalamientos.

Nvidia prepara sus próximos resultados financieros

En medio de este escenario, la empresa también tendría previsto presentar sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año fiscal 2027 el próximo martes 17 de noviembre.

El anuncio financiero llegaría en un momento de cambios en su estructura directiva y mientras continúa la búsqueda de un nuevo responsable ejecutivo.

Por su parte, el Consejo de Administración habría reconocido las aportaciones de Jensen Huang a Nvidia, compañía que cofundó y que se convirtió en una de las empresas especializadas en tecnología y componentes para inteligencia artificial.