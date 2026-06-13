Trump anuncia la muerte del líder del Tren de Aragua en operativo coordinado con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Héctor Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero" y señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua, murió durante una operación militar realizada por fuerzas estadounidenses en coordinación con autoridades venezolanas.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social, donde el mandatario aseguró que la acción fue ordenada directamente por su administración y ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos. Según Trump, se trató de un operativo "rápido y letal" dirigido contra uno de los grupos criminales más peligrosos de la región.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estadounidense, la operación contó con colaboración de autoridades venezolanas. El propio Trump destacó la coordinación entre ambos países y aseguró que mantienen una relación de trabajo cercana en materia de seguridad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos confirmó posteriormente que Guerrero Flores murió durante el operativo, llevado a cabo días antes del anuncio oficial. Por su parte, autoridades venezolanas señalaron que la acción formó parte de una operación contra estructuras criminales y que durante los enfrentamientos fue neutralizado el líder del grupo.

Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió la operación ni sobre el desarrollo completo de la misma. Sin embargo, el anuncio ha generado atención internacional debido al alcance del Tren de Aragua, organización criminal originada en Venezuela y vinculada a delitos como extorsión, secuestro, trata de personas y tráfico ilícito.

Detalles confirmados

La muerte de "Niño Guerrero" representa un golpe para la estructura de la organización, aunque permanecen abiertas las interrogantes sobre las consecuencias que tendrá dentro del grupo y el impacto que podría generar en sus operaciones dentro y fuera de Venezuela.