Turistas influencers que hagan contenido del Mundial en EU serán deportados

WASHINGTON — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió una estricta advertencia dirigida a todos los turistas internacionales y creadores de contenido extranjeros que viajen al país con motivo de la Copa del Mundo 2026, señalando que quienes realicen y moneticen actividades de redes sociales bajo un visado de turista se enfrentarán a la deportación inmediata.

De acuerdo con las directrices de las autoridades migratorias estadounidenses, la generación de contenido audiovisual en plataformas digitales que genere ingresos directos o indirectos mientras se permanece dentro del territorio nacional es catalogada legalmente como una actividad laboral y comercial no autorizada para quienes portan exclusivamente una visa de turismo.

Visa de turista prohíbe la monetización de contenidos de video

La medida busca regular de manera estricta el comportamiento de los denominados influencers, blogueros y videógrafos extranjeros que busquen aprovechar el impacto mediático del torneo de futbol para robustecer sus canales digitales o perfiles comerciales sin contar con los permisos oficiales de trabajo requeridos por las leyes federales.

La Oficina de Aduanas ratificó que las leyes migratorias de Estados Unidos prohíben explícitamente que los no ciudadanos realicen actividades lucrativas o laborales dentro del país si ingresaron bajo programas de exención de visado o visas de placer B1/B2. La creación de transmisiones en vivo, vlogs, reseñas de estadios o coberturas digitales que deriven en patrocinios, monetización por visualizaciones o contratos comerciales automatizados encaja en esta restricción legal.

Consecuencias migratorias y cancelación de visados

Las autoridades migratorias estadounidenses advirtieron que los infractores detectados por las agencias de control fronterizo o mediante auditorías digitales se exponen no solo a la cancelación inmediata de sus documentos de viaje y su expulsión o deportación del territorio nacional, sino también a una inhabilitación legal de largo plazo que les impedirá volver a ingresar a los Estados Unidos en el futuro.

La advertencia ha encendido las alarmas en las comunidades globales de creadores de contenido digital que planeaban desplazarse a las diferentes sedes del torneo mundialista en Estados Unidos, marcando una pauta estricta sobre la necesidad de tramitar visados de prensa o permisos de trabajo correspondientes para efectuar labores informativas, de entretenimiento o comerciales durante el desarrollo de la justa deportiva.