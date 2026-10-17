Trump despide a Katie Zacharia tras solo cinco días como portavoz de la Casa Blanca

La estancia de Katie Zacharia como secretaria de Prensa de la Casa Blanca terminó apenas cinco días después de su nombramiento por parte de Donald Trump. De acuerdo con fuentes de la residencia presidencial citadas por The New York Times, el mandatario decidió apartarla del cargo tras una serie de controversias relacionadas con sus primeras intervenciones públicas y sus credenciales profesionales.

¿Cómo ocurrió la salida de Katie Zacharia?

Antes de que se conociera su salida, Trump había declarado ante los medios que le pidió a Zacharia reconsiderar si deseaba continuar como portavoz. El presidente aseguró que su intención era que estuviera feliz en el puesto y, al mismo tiempo, criticó el trato que, a su juicio, le habían dado los medios de comunicación.

La decisión llamó la atención por la rapidez con la que terminó su gestión, luego de que la funcionaria fuera presentada como la nueva responsable de las comunicaciones oficiales de la Casa Blanca.

Detalles confirmados sobre su gestión

El 9 de octubre de 2027, Trump y la propia Zacharia anunciaron su incorporación a la Secretaría de Prensa. Antes de asumir el puesto, ella había trabajado como asesora sénior de Comunicaciones en Truth Social, la red social vinculada al presidente estadounidense.

Tras recibir el nombramiento, Zacharia agradeció públicamente a Trump por la oportunidad. Sin embargo, su primera comparecencia ante los periodistas no transcurrió como se esperaba.

Durante la conferencia, protagonizó algunos momentos incómodos, entre ellos una confusión al referirse a su esposo y una intervención que concluyó después de poco más de cinco minutos.

La polémica por sus credenciales profesionales

Aunque estos episodios generaron comentarios, la atención se centró posteriormente en las dudas sobre su presentación profesional como abogada.

La controversia tomó mayor relevancia durante una entrevista en el programa del presentador Sean Hannity, de Fox News, quien cuestionó a Zacharia sobre su identificación pública como abogada.

La funcionaria cuenta con una licenciatura en Derecho, pero reconoció durante la conversación que no había aprobado el examen requerido para ejercer profesionalmente como abogada en Estados Unidos.

La admisión generó cuestionamientos sobre la forma en que había presentado sus credenciales y añadió presión a una gestión que ya había comenzado con dificultades.

Otro cambio en la oficina de prensa de Trump

El episodio se convirtió en uno de los principales antecedentes de su breve paso por la oficina de prensa presidencial, aunque la información citada no establece que esa haya sido la única razón de su salida.

La salida de Zacharia representa un nuevo cambio en el equipo encargado de comunicar las decisiones y declaraciones del presidente estadounidense.

Antes de ella, Karoline Leavitt había ocupado el puesto de secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Su salida también estuvo rodeada de controversia, en medio de las investigaciones relacionadas con los archivos de Jeffrey Epstein, según el texto original.

Con la separación de Zacharia después de apenas unos días en funciones, la atención vuelve a centrarse en la estabilidad del equipo de comunicación presidencial y en quién asumirá la responsabilidad de informar sobre las actividades y decisiones de la administración Trump.