Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan por acusaciones de corrupción en debate presidencial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron un tenso enfrentamiento durante su primer debate televisado rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el próximo domingo. Ambos aspirantes se lanzaron acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y cuestionaron los vínculos de sus adversarios con personas investigadas.

El encuentro, transmitido por la cadena Band, estuvo marcado por interrupciones y respuestas directas. Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), acusó a la familia Bolsonaro de recurrir a la mentira, mientras que Flávio, representante del Partido Liberal (PL), respondió con ironías y cuestionamientos hacia el mandatario.

El financiamiento de una película desata el enfrentamiento

Uno de los principales puntos de confrontación fue el presunto financiamiento de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro, padre del senador opositor, a través de recursos vinculados con un banquero investigado.

Durante el debate, Lula pidió explicaciones a su contrincante por las negociaciones que habría mantenido con Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, para conseguir fondos destinados a la producción de Dark Horse, una película sobre Jair Bolsonaro que todavía no tiene fecha de estreno.

De acuerdo con la información expuesta, las negociaciones habrían involucrado alrededor de 134 millones de reales, equivalentes a 26 millones de dólares. El caso forma parte de un escándalo financiero que ha alcanzado a diversas autoridades brasileñas y a personas cercanas a la familia Bolsonaro.

Flávio respondió a los cuestionamientos con una frase dirigida al presidente: "Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado".

La controversia también abarca una hipótesis de los investigadores según la cual parte de esos recursos pudo haber servido para financiar la estancia en Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro, hermano del senador. Desde ese país, habría promovido ante representantes de la Casa Blanca la imposición de sanciones económicas contra Brasil en relación con el proceso judicial que enfrentó su padre por intento de golpe de Estado.

Lula aprovechó el tema para acusar a Eduardo de actuar contra los intereses brasileños y sostuvo que había viajado a Estados Unidos para conspirar contra su país.

Las investigaciones contra los hijos de Lula también entran en la disputa

Flávio Bolsonaro respondió señalando las investigaciones abiertas contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente, por presunto tráfico de influencias en el Gobierno de su padre.

El senador acusó a la administración de Lula de estar marcada por la corrupción y afirmó que el mandatario protege a su hijo. También le pidió moderar su actitud durante la discusión.

El presidente rechazó los señalamientos y defendió su postura frente a su adversario. En otro momento del intercambio, ambos discutieron sobre la posibilidad de permanecer cerca durante el debate, ocasión en la que Lula aludió a los supuestos vínculos de la familia Bolsonaro con personas relacionadas con grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Los señalamientos cruzados elevaron la tensión del encuentro, que se concentró en las sospechas que rodean a personas cercanas a ambos candidatos.

Brasil se prepara para una segunda vuelta cerrada

El enfrentamiento televisivo se produjo pocos días antes de que los brasileños regresen a las urnas para elegir a su próximo presidente.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, dos puntos porcentuales por encima de Lula, quien busca alcanzar un cuarto mandato presidencial no consecutivo a sus 80 años.

Los sondeos más recientes citados en la información sitúan a ambos candidatos en un empate técnico dentro del margen de error, aunque el senador opositor aparece ligeramente por delante en términos numéricos.

Con la votación definitiva cada vez más cerca, el debate dejó en evidencia que las acusaciones de corrupción y las controversias que involucran a los entornos familiares de los aspirantes ocupan un lugar central en la confrontación electoral brasileña.