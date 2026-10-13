Papa León XIV hospitalizado en Roma para cirugía pulmonar

El papa León XIV ingresó este martes al Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante una revisión médica de rutina.

De acuerdo con la Sala de Prensa de la Santa Sede, la operación está programada para esta tarde y estará a cargo de un equipo de cirugía torácica encabezado por el profesor Stefano Margaritora. Las autoridades del Vaticano señalaron que posteriormente darán a conocer más información sobre el procedimiento.

El propio pontífice había informado sobre el hallazgo durante el Ángelus del domingo pasado, cuando explicó que el nódulo se encontraba en una fase inicial y estaba bien localizado. Estas características apuntaban a una intervención de menor complejidad, aunque los detalles médicos deberán confirmarse después de la cirugía.

Según lo previsto, León XIV permanecerá aproximadamente siete días en el hospital. Como consecuencia de su ingreso, se cancelaron sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre.

La intervención quirúrgica del papa León XIV

El procedimiento estará en manos de siete especialistas, bajo la dirección de Margaritora. Entre quienes acompañan al pontífice se encuentra su médico personal, Luigi Carbone, responsable del departamento de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

También participará Massimiliano Strappetti, enfermero que estuvo muy cerca del papa Francisco y que ahora tendrá un papel importante en el cuidado y la recuperación de León XIV.

Por su parte, Andrea dell´Amore, jefe de cirugía torácica del hospital universitario de Padua, explicó en declaraciones al diario La Repubblica que la extracción podría realizarse mediante una técnica mínimamente invasiva, posiblemente con asistencia robótica o una sonda.

El especialista estimó que la operación podría durar alrededor de una hora y media, aunque será necesario esperar información oficial para conocer cómo se desarrollará finalmente el procedimiento.

A su llegada al hospital Gemelli, el pontífice, de 71 años, fue recibido entre aplausos por algunas de las autoridades de la institución. Las imágenes difundidas mostraron al Papa sonriente mientras ingresaba por la entrada principal.

De acuerdo con medios italianos, fue instalado en el décimo piso del hospital, en un espacio distinto del apartamento que anteriormente utilizaron los papas Juan Pablo II y Francisco, debido a que esa área se encuentra en remodelación.

La operación busca evitar cambios en su viaje a América Latina

Uno de los motivos por los que León XIV habría decidido someterse pronto a la intervención es su intención de mantener el viaje apostólico previsto a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis, relató que conversó con el pontífice un día antes de su hospitalización. Según compartió en redes sociales, el Papa le transmitió tranquilidad y manifestó su deseo de resolver el problema médico cuanto antes para no modificar sus planes de viaje.

La intervención tomó por sorpresa a integrantes de la Iglesia católica, especialmente porque, según la información difundida, el pontífice mantenía una rutina que incluía actividad física semanal y ejercicio en su residencia del Palacio Apostólico.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, reconoció que la noticia fue inesperada y describió el anuncio como un impacto repentino.

Parolin también contó que estuvo con León XIV la noche del lunes y que ambos conversaron con tranquilidad. Aunque admitió estar preocupado, expresó confianza en que la detección temprana del nódulo permita atender el problema oportunamente.

El cardenal destacó, además, la serenidad con la que el pontífice comunicó que necesitaba someterse a una operación y señaló que la comunidad religiosa lo acompaña con oraciones y muestras de afecto.

Líderes de la Iglesia católica expresan su respaldo

La hospitalización también generó muestras de solidaridad entre los participantes de un encuentro internacional dedicado a analizar los diez años de la publicación de Amoris laetitia, documento centrado en las familias y la vida de la Iglesia.

Los 115 presidentes de conferencias episcopales, junto con cardenales y otros asistentes, enviaron un mensaje al Papa para expresarle su cercanía y desearle una pronta recuperación.

En la comunicación, agradecieron que hubiera impulsado la reunión y destacaron su interés en escuchar las experiencias de las familias y acompañar los desafíos que enfrentan las comunidades católicas en distintas partes del mundo.

El mensaje concluyó con una expresión de apoyo espiritual y afecto hacia el pontífice, a quien aseguraron que mantendrían presente en sus oraciones durante el desarrollo de la intervención y su recuperación.

Mientras se esperan nuevos detalles sobre la cirugía, la atención permanece centrada en la evolución médica de León XIV y en la posibilidad de que pueda retomar sus actividades y cumplir con la agenda internacional prevista para noviembre.