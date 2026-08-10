Trump evalúa declarar la victoria en Irán mientras Teherán endurece su postura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando una posible salida del conflicto con Irán sin alcanzar un acuerdo para desmantelar su programa nuclear, mientras las conversaciones para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra permanecen estancadas, de acuerdo con reportes de Axios y The Wall Street Journal.

Trump afirmó a Axios que Washington está manejando la situación con discreción y sostuvo que su estrategia terminará dando resultados. También señaló que Estados Unidos mantiene negociaciones parciales con Irán y destacó la situación económica que enfrenta Teherán, marcada por una elevada inflación y falta de recursos.

La postura del mandatario representa un aparente cambio frente a sus declaraciones anteriores, en las que había insistido en que un acuerdo estaba próximo y que Irán buscaba con urgencia una salida al conflicto.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Trump habría considerado incluso proclamar una victoria sin cumplir el objetivo principal de desmantelar el programa nuclear iraní, siempre que se consiga la reapertura del estrecho de Ormuz. La vía marítima permanecía abierta y sin costos para la navegación antes del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Irán condiciona el regreso a las negociaciones

Desde Teherán, el canciller Abbas Araghchi afirmó que Irán no volverá a la mesa de negociaciones mientras Estados Unidos continúe violando el memorando de entendimiento. El funcionario añadió que, por ahora, los mensajes entre ambas partes solamente se intercambian mediante mediadores.

La postura también fue respaldada por los Guardianes de la Revolución. Su portavoz, Hossein Mohebi, aseguró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que el denominado enemigo acepte todas las condiciones de Irán.

Mohebi describió además el estrecho como un escenario de guerra para Teherán y no únicamente como una ruta marítima.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense JD Vance sostuvo que la misma cantidad de petróleo volverá a circular por el estrecho y evitó presentar el posible acuerdo como algo cercano o lejano. "Estamos en pleno partido", declaró a Fox News.

Crece la presión sobre Washington

A medida que el conflicto se prolonga, aumenta la presión sobre Trump para ponerle fin a una guerra que se acerca a los seis meses y que el presidente había prometido resolver mediante una victoria rápida.

Según Gregory Brew, especialista en Irán del Eurasia Group citado por The Wall Street Journal, en Teherán existe la percepción de que Trump busca retirarse del conflicto y que su principal interés actualmente es conseguir la reapertura del estrecho de Ormuz. Esa lectura, explicó el experto, estaría llevando a Irán a mantener una posición más rígida.

Mientras tanto, el prolongado enfrentamiento ha reducido las reservas estadounidenses de algunas armas consideradas clave. Ante esta situación, el Pentágono recurrió a contratistas y solicitó a la industria de defensa acelerar la fabricación y entrega de armamento, incluidas municiones que presentan una importante escasez debido a la guerra con Irán, según un memorando obtenido por The Washington Post.

Cambios en la estructura de seguridad iraní

En Irán también se registraron movimientos dentro de su estructura de seguridad. Trascendió que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, se reunió a finales de julio con el presidente Masoud Pezeshkian para analizar la situación militar, las perspectivas futuras, el uso de la energía y las relaciones económicas con otros países.

Además, Jamenei designó a Mohsen Rezaei como su representante ante el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, considerado el máximo cargo de seguridad del país, donde actuará en representación del líder supremo.

Mientras Washington evalúa sus siguientes pasos, Teherán mantiene su postura sobre el estrecho de Ormuz y condiciona cualquier avance en las negociaciones al cumplimiento de sus exigencias.