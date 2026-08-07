Su popularidad sigue estancada, después de desplomarse 5 puntos en julio debido a la crisis de combustible creada por los ataques ucranianos contra las refinerías rusas.

MOSCÚ - El presidente ruso, Vladímir Putin, sigue sin remontar en los sondeos de opinión a un mes y medio de las elecciones legislativas, en las que encabeza la campaña del partido del Kremlin, Rusia Unida. Por ese motivo, según informó la agencia Bloomberg, la capacidad de refinado de la industria procesadora rusa ha caído a los niveles de 2002.

La popularidad de Putin en declive

En cuanto a Rusia Unida, la intención de voto es del 32,1 %, aunque el Kremlin confía en que una baja participación le permita revalidar el 20 de septiembre la mayoría constitucional en la Duma o cámara de diputados.

Impacto de la crisis de combustible

El desplome de la popularidad de Putin comenzó en marzo con el bloqueo de las redes sociales y la ralentización de internet, lo que indignó a jóvenes, empresarios y militares por igual.