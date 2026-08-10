Sismo en Bogotá: Laura Flores y su hija en el aeropuerto

La actriz Laura Flores sufrió un fuerte susto debido al sismo de magnitud 7.4 que se registró la mañana de este lunes 10 de agosto al oeste de Colombia.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que informó a sus admiradores de la situación y cómo se encuentran ella y su retoño. En su video, Laura Flores apareció ante la cámara y relató lo que acababa de vivir junto a su hija, aunque no especificó si se trata de María o Ana Sofía.

"¡Buenos días! Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro. Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto, por ahí, de 6.4", compartió.

"Y en Bogotá casi nunca tiembla, estoy en el aeropuerto, no pasó nada, pero sí se movió todo y feo. Se sintió feo, pero espero que todo el mundo esté bien", agregó.

La también cantante puntualizó que el epicentro del temblor no fue la capital del país, pero que sí ocurrió "cerca" de donde estaban.

"Y lo que me sorprende es que aquí pues no hay protocolo. La gente no está acostumbrada a los temblores. Entonces, espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia. Les dejo un beso. El susto ya pasó", concluyó.

Flores no detalló si llegaba a la ciudad o si tomaría un vuelo para salir de ella. Al momento, tampoco ha avisado dónde está actualmente.

Sismo en Colombia deja muertos

De acuerdo con El País, hasta el momento se han reportado al menos 25 muertos en Colombia por el terremoto, según las primeras cifras comunicadas por los alcaldes de Pereira, Manizales y Buenaventura. Además, el sismo provocó el derrumbe de decenas de edificios.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró que el terremoto se originó en San Juan José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá, a las 7:34 a.m. (hora local).