Terremoto en Colombia deja 25 muertos y daños en Cali

Última hora del terremoto en Colombia, en directo | Al menos 25 muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia.

Una veintena de infraestructuras se derrumban en Cali con personas dentro y hay heridos en la ciudad de Quibdó. | Siete aeropuertos suspenden su actividad tras sufrir daños.

Al menos 25 personas han muerto en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste del país este lunes a las 7.34 de la mañana, hora local, según las primeras cifras comunicadas por los alcaldes de Pereira, Manizales y Buenaventura. Las sacudidas han derrumbado varias decenas de edificios y han causado heridos en el departamento del Chocó, uno de los más afectados hasta el momento. También ha habido graves destrozos en la ciudad de Cali, donde el alcalde, Alejandro Eder, ha comunicado que al menos 25 estructuras se han derrumbado "con personas atrapadas". "He solicitado ayuda a Bogotá y Medellín para que manden rescatistas", ha escrito Eder en un mensaje en su cuenta de X, en el que pide a la ciudadanía "mantener la calma y salir de los edificios" si ven grietas grandes. Los aeropuertos de Alfonso Bonilla Aragón, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura suspenden sus operaciones tras sufrir daños.

Acciones de la autoridad

El presidente ecuatoriano ha expresado también su solidaridad con Colombia. "Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días", anunció el mandatario.