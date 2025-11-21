Fátima Bosch gana Miss Universo 2025: mensaje de fe y triunfo

Fátima Bosch mandó un mensaje tras ganar Miss Universo 2025, apuntando a su creencia religiosa y a que la envidia no pudo vencerla.

Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 y dejó un claro mensaje tras su victoria celebrada en la Arena Impact de Bangkok en Tailandia.

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey".

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. Oficialmente, Fátima Bosch de 26 años de edad, fue coronada en Miss Universo 2025 como ganadora, convirtiéndose en la número 74 en llevarse el reconocimiento.

¿Qué ocurrió?

Fátima Bosch fue elegida como la ganadora de Miss Universo 2025 dejando un mensaje en sus redes sociales tras su coronación. A través de Instagram, Fátima Bosch compartió algunas fotografías del momento de su coronación dejando su agradecimiento a Dios por lo que le dio.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Asimismo, dejó ver su ideología religiosa, así como su creencia de que la envidia no podía detenerla en Miss Universo 2025.