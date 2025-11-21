Maestra de Alabama es arrestada por golpear a su hijo con un cinturón

Nicole Staples, una maestra de 44 años que impartía clases en la Cottage Hill Christian Academy de Alabama, fue arrestada y posteriormente despedida de la institución educativa, luego de que se viralizara un video donde presuntamente golpea a su hijo menor de edad con un cinturón.

Staples fue acusada de abuso intencional y pasó varias horas en la cárcel metropolitana. Fue liberada tras pagar una fianza de 7 mil 500 dólares (cerca de 139 mil pesos mexicanos).

¿Qué ocurrió?

Detalles del video y la acusación

El video muestra a la mujer regañando a su hijo, quien se encuentra hincado. Staples toma un cinturón y le propina 23 golpes con el cuero, mientras el chico llora y le suplica que se detenga. Posteriormente, la mujer tira al menor al suelo, lo levanta y le da un último golpe.

Jackson Staples, hijo mayor de la maestra que ya no vive en la casa, rompió el silencio ante medios estadounidenses. Al recibir el video, comentó que la agresión no le resultaba extraña, pues él había sufrido situaciones similares "toda la vida". Jackson sugirió que el ataque pudo deberse a que su hermano desobedeció una orden de limpiar la cocina.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El sheriff del condado de Mobile, Paul Burch, criticó la acción, señalando que el ataque "fue mucho más allá de cualquier forma de disciplina".

La madre y profesora deberá comparecer ante un juez este viernes. Mientras tanto, sus hijos fueron puestos temporalmente bajo el cuidado de su tía.