Donald Trump revela opciones drásticas para Irán en medio de tensiones

Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio

Ha expuesto tres posibles caminos para Irán: que lleguen a un acuerdo con Estados Unidos o que Trump elija entre "dejarlos pudrirse económicamente" o aniquilar por completo al régimen.

"El presidente describió las opciones actuales sobre la mesa como aniquilar a Irán, dejar que se pudra económicamente o llegar a un acuerdo", añadió.

"Mi pregunta es: ¿Cuándo haré volar por los aires a toda la nación? Más les vale portarse bien."

Advertencias de Irán

La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque y dijo que tomaría represalias contra las bases estadounidenses y otros intereses en la región.

Mientras tanto, el Departamento de Estado emitió una alerta de seguridad, advirtiendo que existía la posibilidad de una escalada imprevista en Oriente Medio y que los estadounidenses debían extremar la precaución y estar al tanto de posibles cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo.