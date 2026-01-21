Trump exige compra de Groenlandia en Davos 2026

El Foro Económico Mundial de Davos 2026 se ha convertido en el epicentro de una tormenta diplomática sin precedentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su intervención para exigir "negociaciones inmediatas" destinadas a la adquisición de Groenlandia, elevando la tensión con la Unión Europea y lanzando advertencias directas a sus aliados de la OTAN.

La demanda de Trump sobre Groenlandia genera una crisis diplomática sin precedentes en Davos.

Durante su discurso ante la élite global, Trump calificó la anexión de Groenlandia como una "pequeña petición" en comparación con el apoyo histórico que Washington ha brindado a Europa. El mandatario argumentó que solo EE. UU. tiene la capacidad de proteger y desarrollar este "gigantesco pedazo de hielo", vinculando la compra directamente con la seguridad nacional frente a potencias como Rusia y China.

"Pueden decir que sí y lo apreciaremos, o pueden decir que no y lo recordaremos", sentenció Trump, dejando entrever posibles represalias para quienes se opongan a sus planes expansionistas.

La administración Trump condiciona la lealtad a la OTAN a la compra de Groenlandia.

La postura de Trump no se limita a la diplomacia; el presidente ha condicionado la estabilidad de la OTAN al éxito de esta operación. Criticó duramente a los socios europeos por no "pagar sus facturas" y advirtió que la lealtad de EE. UU. hacia la Alianza podría verse afectada si Dinamarca y sus aliados no ceden en la mesa de negociación.

Para forzar un acuerdo, la administración Trump ha puesto sobre la mesa un ultimátum arancelario:

Impuesto del 10% a las importaciones de ocho países europeos a partir de febrero.

Amenaza de elevar los aranceles hasta un 25% o incluso un 200% en casos específicos como el de Francia si persiste la resistencia.

Europa responde a las amenazas arancelarias de Trump con medidas de defensa comercial.

La reacción de los líderes europeos no se ha hecho esperar. Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, han cerrado filas en defensa de la soberanía de Dinamarca. La UE ya evalúa activar su "bazuca comercial" y mecanismos de anti-coerción para responder a lo que consideran un intento de desestabilización del orden global.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha intentado calmar las aguas abogando por una "diplomacia ponderada", aunque la brecha entre Washington y Bruselas parece más profunda que nunca.