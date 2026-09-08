Islandia protesta: Thorgerdur Gunnarsdottir cita a embajador de EE.UU. por mapa de Trump

Islandia protestó por un mapa compartido por Donald Trump que mostraba al país bajo la bandera de Estados Unidos y lo calificó como un insulto. Thorgerdur Gunnarsdottir, ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, no se quedó de brazos cruzados al ver el mapa de Donald Trump en el que el país insular nórdico aparece envuelto en la bandera de Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

El mapa que también mostraba a Canadá, Groenlandia, México, Centroamérica y el Caribe cubiertos por la bandera estadounidense y la etiqueta "Estados Unidos de América". Sin embargo, advirtió que el futuro tecnológico de la humanidad está en manos de un grupo reducido. Según expuso, en el mundo existen únicamente 150 programadores significativos de códigos para inteligencia artificial, todos hombres, en su mayoría estadounidenses y algunos chinos.

"Entonces, el futuro tecnológico de la humanidad está en manos de no más de 150 personas", señaló.

Detalles confirmados

También se refirió al consumo de recursos que implica el funcionamiento de esta tecnología. Afirmó que por cada 100 palabras escritas en ChatGPT se requiere un vaso grande o media botella de agua para enfriar los servidores, como ejemplo del elevado consumo energético de la inteligencia artificial.

Sobre las propuestas para impedir el acceso a los teléfonos celulares, Villoro rechazó el prohibicionismo al considerar que convierte esos dispositivos en objetos de deseo. En su opinión, es necesario regular su utilización debido al efecto de adicción que genera la tecnología.