Bisonte embiste a turista en Yellowstone: hombre herido

Un impactante recordatorio del peligro que representa la fauna salvaje se vivió en el Parque Nacional de Yellowstone. Un turista resultó gravemente herido luego de ser embestido y lanzado aproximadamente 2.4 metros (8 pies) por el aire por un bisonte macho adulto.

El dramático incidente ocurrió en el área del Bridge Bay Campground y fue capturado en video por el fotógrafo profesional Mike Macleod, quien se encontraba en el lugar.

De acuerdo con el relato de Macleod, el bisonte ya había mostrado un comportamiento errático y altamente agresivo durante el día, llegando a embestir vehículos y a amenazar a otras personas en la zona.

La víctima se encontraba en el campamento junto a su nieto. Al percatarse de la agitación del animal, ambos intentaron mantener la distancia y resguardarse detrás de unos árboles. Sin embargo, el bisonte —aparentemente alterado por el movimiento de un vehículo cercano— cargó directamente contra ellos, alcanzando al abuelo y proyectándolo violentamente por los aires.

Los servicios de emergencia del parque acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano. Su nieto, afortunadamente, resultó ileso.

Este lamentable suceso marca el segundo incidente registrado entre humanos y bisontes en lo que va del año dentro del parque.

Las autoridades del Servicio de Parques Nacionales han reiterado que los bisontes son animales impredecibles y extremadamente territoriales, capaces de correr a velocidades tres veces mayores que un ser humano.

Regla de oro en Yellowstone: Se recuerda de manera estricta a todos los visitantes que la normativa del parque exige mantener una distancia mínima de 23 metros (25 yardas) de los bisontes y alces, y de 91 metros (100 yardas) de osos y lobos.

El video capturado por Macleod se ha convertido en un duro testimonio visual que las autoridades esperan sirva para concientizar a los turistas sobre los riesgos reales de interactuar, incluso de manera involuntaria, con la vida silvestre.