John Cornyn y Jacky Rosen presentan propuesta sobre huachicol y cárteles en el Senado

Estados Unidos busca tratar el huachicol como una amenaza de seguridad vinculada al financiamiento de cárteles.

Una iniciativa bipartidista presentada en el Senado de Estados Unidos busca que el Pentágono entregue al Congreso un informe detallado sobre el robo y contrabando de combustibles en México, así como su impacto en el financiamiento de organizaciones criminales y la seguridad fronteriza.

La propuesta, denominada Stop Fueling Cartel Violence Act, fue impulsada por el senador republicano John Cornyn, de Texas, y la senadora demócrata Jacky Rosen, de Nevada. El objetivo central es analizar cómo el llamado "huachicol" se ha convertido en una fuente de ingresos para grupos delictivos que operan tanto en México como en territorio estadounidense.

La agenda de seguridad de Estados Unidos

El proyecto plantea que el Departamento de Defensa presente un reporte sobre las capacidades, acciones y recomendaciones del gobierno estadounidense para combatir el contrabando de hidrocarburos relacionado con organizaciones criminales transnacionales.

Entre los temas que debería abordar el informe destacan:

- El robo y tráfico ilegal de combustibles y petróleo crudo.

- Las rutas utilizadas para el traslado de hidrocarburos.

- El papel de grupos criminales y redes transnacionales.

- La forma en que estas actividades financian delitos como narcotráfico y trata de personas.

- Los mecanismos de cooperación e inteligencia entre agencias.

- Recomendaciones para fortalecer las acciones de seguridad.

Aunque la iniciativa no contempla operativos inmediatos ni acciones militares directas, sí busca elevar el problema del huachicol a una categoría de seguridad nacional para Estados Unidos.

Financiamiento criminal y cárteles

Los legisladores que respaldan la propuesta sostienen que los cárteles mexicanos obtienen recursos millonarios mediante el robo y contrabando de combustibles, ingresos que posteriormente son utilizados para financiar otras actividades ilícitas.

"Los cárteles en México están obteniendo ganancias del combustible y del petróleo crudo robados, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera", señaló la senadora Jacky Rosen al presentar la iniciativa.

Por su parte, John Cornyn afirmó que los grupos criminales han desarrollado métodos cada vez más sofisticados para mover hidrocarburos de manera ilegal y comercializarlos en mercados clandestinos.

Según los impulsores de la propuesta, el fenómeno ya no representa únicamente un problema fiscal o energético para México, sino una amenaza regional vinculada con el fortalecimiento financiero de organizaciones criminales.

Investigaciones sobre el CJNG

La preocupación de Washington también está relacionada con investigaciones recientes sobre presuntas redes de contrabando vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a personas y empresas señaladas de participar en esquemas de tráfico de drogas y contrabando de combustible ligados a esa organización criminal. Las autoridades estadounidenses sostuvieron entonces que el robo de hidrocarburos representa una importante fuente de financiamiento para el grupo.

El tema cobró mayor relevancia tras reportes publicados por Reuters sobre investigaciones relacionadas con Ikon Midstream, empresa petrolera con sede en Houston.

De acuerdo con esos reportes, autoridades mexicanas y estadounidenses investigan presuntos esquemas de contrabando de combustible enviados desde Estados Unidos y Canadá hacia México mediante rutas marítimas. Las indagatorias apuntan a posibles irregularidades fiscales y declaraciones incorrectas sobre productos petrolíferos transportados.

Reuters también informó sobre cateos realizados en oficinas de la compañía en Houston como parte de las investigaciones en curso.

Ikon Midstream ha rechazado las acusaciones y aseguró que no ha colaborado de manera consciente con organizaciones criminales. Hasta ahora no se ha informado públicamente de cargos o sentencias definitivas contra la empresa.

Impacto para México

Especialistas consideran que el avance de esta iniciativa podría incrementar la cooperación entre México y Estados Unidos en áreas relacionadas con inteligencia financiera, vigilancia aduanera, rastreo de embarques marítimos y combate al lavado de dinero.

Además, el tema podría generar mayor presión diplomática y regulatoria sobre empresas, intermediarios y redes vinculadas al comercio irregular de hidrocarburos.

El contrabando de combustibles representa pérdidas económicas para el Estado mexicano, afecta al mercado energético formal y fortalece las capacidades financieras de grupos criminales.

Proceso legislativo en curso

Por ahora, la iniciativa presentada en el Senado estadounidense todavía debe avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse en ley.

El proyecto deberá ser revisado en comités legislativos y posteriormente discutido tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Solo después de ser aprobado por ambas cámaras podría llegar al Ejecutivo para su promulgación.

Mientras tanto, el debate refleja cómo Washington está ampliando su enfoque sobre los cárteles mexicanos, incorporando no solo el narcotráfico, sino también otras fuentes de financiamiento ilícito como el robo y contrabando de combustibles.