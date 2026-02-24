FedEx demanda al gobierno de Trump por devolución de aranceles tras fallo de la Corte Suprema

La empresa de mensajería FedEx interpuso este lunes una demanda contra el gobierno de Donald Trump, solicitando el reembolso completo de todos los aranceles abonados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), anulada recientemente por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Corte Suprema anula aranceles de Trump

El fallo del máximo tribunal determinó que las medidas implementadas por Trump eran ilegales, al considerar que el expresidente excedió su autoridad al imponer aranceles elevados a prácticamente todos los socios comerciales del país. En respuesta, FedEx presentó su demanda ante la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, buscando la devolución total de los pagos realizados.

Daños sufridos por FedEx

La compañía argumenta que sufrió daños como consecuencia de la importación de mercancías de los países afectados por los aranceles de la IEEPA. Aunque no especifica la cifra exacta, FedEx subraya que “pagó los aranceles de la IEEPA a Estados Unidos y, por lo tanto, sufrió perjuicios causados por dichas órdenes.”