Papa León XIV pide perdón por la responsabilidad histórica de la Iglesia en la esclavitud

León XIV ofreció la disculpa más directa realizada hasta ahora por un pontífice respecto al papel histórico de la Iglesia católica en la esclavitud, al reconocer tanto su participación en la legitimación de esta práctica como la demora en condenarla formalmente.

Durante su primera encíclica, el papa señaló que la Iglesia tardó siglos en reconocer plenamente que "el flagelo de la esclavitud" era incompatible con la dignidad humana. El pontífice describió este episodio como "una herida en la memoria cristiana" y expresó su arrepentimiento por el sufrimiento padecido por las personas esclavizadas.

"Por ello, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón", escribió León XIV, quien también manifestó su "profundo dolor" por las consecuencias históricas de esa práctica.

El pontífice reconoció además que autoridades eclesiásticas respondieron en distintos momentos a los gobernantes regulando y legitimando formas de sometimiento, incluida la esclavitud de personas no cristianas. Asimismo, admitió que durante la Edad Media las propias instituciones eclesiásticas poseían esclavos.

León XIV afirmó que fue hasta el siglo XIX, bajo el pontificado de León XIII, cuando la Iglesia llegó a una "condena formal, absoluta y universal" de la esclavitud, tras un prolongado periodo de contradicciones entre doctrina y práctica.

¿Qué declaró León XIV sobre la esclavitud?

Las declaraciones representan una de las admisiones más contundentes desde el Vaticano sobre la responsabilidad institucional de la Iglesia en este tema, y marcan una diferencia respecto a posturas anteriores de otros pontífices, quienes habían enfocado sus mensajes en acciones cometidas por individuos cristianos más que por la propia institución.

Contexto histórico de la esclavitud en la Iglesia

En 1985, Juan Pablo II pidió perdón en África por el sufrimiento causado por "hombres pertenecientes a naciones cristianas" involucrados en el comercio de esclavos. Más recientemente, Francisco condenó la esclavitud moderna y rechazó formalmente documentos papales del siglo XV que fueron utilizados por potencias coloniales para justificar prácticas como la esclavitud.