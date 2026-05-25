Brote de ébola en Congo: Tedros Adhanom eleva el riesgo a muy alto

Alerta mundial por la cepa Bundibugyo: el brote de ébola en Congo sin vacuna ni tratamiento aprobado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alertas internacionales tras confirmar la rápida expansión de un brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), provocado por la cepa Bundibugyo, una variante para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que ya se han identificado más de 900 casos sospechosos y al menos 101 contagios confirmados, mientras la violencia y los conflictos armados internos dificultan las labores de contención sanitaria.

La OMS eleva el nivel de riesgo a "muy alto"

El organismo internacional declaró el brote oficialmente el pasado 15 de mayo y elevó el nivel de riesgo sanitario en el Congo a la categoría de "muy alto", la máxima escala utilizada por la OMS.

A través de un informe difundido en sus canales oficiales, Tedros explicó que el aumento de casos se relaciona también con la intensificación de la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas.

"A medida que se han intensificado los esfuerzos de vigilancia en la respuesta al ébola en la RDC, se han identificado hasta ahora más de 900 casos sospechosos, incluidos 101 casos confirmados", señaló.

¿Qué hace tan peligrosa a la cepa Bundibugyo?

La principal preocupación de las autoridades sanitarias es que el brote está siendo causado por la variante Bundibugyo del virus del ébola.

A diferencia de la cepa Zaire —responsable de anteriores epidemias y para la que sí existen vacunas—, actualmente no hay inmunizaciones ni tratamientos específicos aprobados para combatir esta variante.

Esto convierte al brote en un desafío especialmente complejo para los sistemas de salud y las agencias internacionales.

Cómo se transmite el ébola

El ébola es una enfermedad viral altamente letal que se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales infectados, entre ellos:

- Sangre.

- Saliva.

- Sudor.

- Secreciones corporales.

La enfermedad provoca daños severos en los tejidos internos y puede generar hemorragias graves, insuficiencia orgánica y la muerte en etapas avanzadas.

Más de 200 muertes registradas

Aunque la OMS no actualizó recientemente el número total de fallecimientos, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo había reportado previamente al menos 204 muertes relacionadas con el brote.

Las víctimas se distribuyen en distintas provincias del país africano, donde las condiciones de inseguridad y desplazamiento dificultan el acceso a atención médica.

Violencia y conflicto complican la respuesta sanitaria

Uno de los principales obstáculos para contener el brote es el contexto de violencia que enfrenta la RDC.

La presencia de grupos armados y la inestabilidad en varias regiones han limitado las operaciones de los equipos médicos y humanitarios, impidiendo en muchos casos:

- Detectar contagios rápidamente.

- Aislar pacientes.

- Realizar rastreo de contactos.

- Garantizar atención médica oportuna.

Las agencias internacionales han solicitado corredores humanitarios seguros para permitir el trabajo del personal sanitario en las zonas más afectadas.

Un país con larga historia de brotes de ébola

La República Democrática del Congo ha enfrentado múltiples epidemias de ébola en las últimas décadas y es uno de los países más golpeados históricamente por este virus.

Según datos internacionales, las distintas epidemias registradas en África durante el último medio siglo han provocado más de 15 mil muertes.

La aparición de la cepa Bundibugyo y la ausencia de herramientas médicas específicas aumentan ahora la preocupación global sobre la capacidad de contener el brote antes de que se expanda aún más.

Un riesgo sanitario y humanitario

La OMS advirtió que el brote no solo representa una emergencia médica, sino también una crisis humanitaria agravada por la violencia, el desplazamiento de población y las limitaciones para desplegar una respuesta rápida.

Por ahora, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia reforzada mientras intentan contener una enfermedad para la que, en el caso de esta variante específica, la medicina todavía no cuenta con una solución aprobada.