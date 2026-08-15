Célebes Central: sismo de 6.9 provoca despliegue de brigadas de emergencia

Un nuevo sismo de magnitud 6.9 sacudió este 15 de agosto la provincia de Célebes Central, Indonesia, por lo que se inició un despliegue preventivo de las brigadas de emergencia.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ubicó el epicentro en la regencia de Tojo Una-Una, por lo que se evalúan los daños materiales en viviendas.

¿Qué ocurrió en Célebes Central?

El sismo es el segundo movimiento que se registra en Indonesia en menos de 24 horas, debido a que poco antes ocurrió un primer sismo 7.7 en la isla de Flores.

En punto de las 17:54 horas (tiempo local) de hoy sábado 15 de agosto, un sismo de magnitud 6.9 se registró en la provincia de Sumatra Septentrional, en Indonesia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a siete kilómetros de la ciudad de Pematangsiantar y a una profundidad de 183.2 kilómetros.

Acciones de la autoridad

Por su parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) descartó la alerta de tsunami debido a la profundidad intermedia del origen del movimiento telúrico.

Ante el sismo, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) desplegó brigadas de inspección en las localidades de Pematangsiantar y Medan para revisar edificios públicos y monitorear carreteras.

El personal de emergencia mantiene operativos de vigilancia preventiva en los distritos colindantes para verificar la estabilidad de las líneas de electricidad y el servicio de suministro de agua.

Impacto en la comunidad

Indonesia registra un segundo sismo en menos de 24 horas. El nuevo sismo reportado hoy se sumó al terremoto de magnitud 7.7 registrado apenas horas antes, durante la jornada del viernes 14 de agosto, en la región insular de Flores.