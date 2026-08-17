Trump ordena reducir los ejercicios militares con Corea del Sur tras diferencias por Irán

Donald Trump anunció que Estados Unidos reducirá de manera considerable la magnitud de los ejercicios militares que realiza junto con Corea del Sur, en medio de nuevas tensiones relacionadas con la postura de Seúl frente al conflicto con Irán.

A través de una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense criticó indirectamente al gobierno surcoreano por no aceptar participar en los esfuerzos de Washington para la "desnuclearización" de Irán. También hizo referencia a la relación que mantiene con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Trump argumentó que las maniobras militares representan un gasto importante para Estados Unidos y consideró que transmiten un mensaje hostil hacia Corea del Norte, país que, según afirmó, ha mantenido una actitud pacífica y respetuosa desde que asumió nuevamente la presidencia.

El mandatario señaló que los ejercicios programados para comenzar el lunes ya no podían cancelarse, pero aseguró que solicitaría al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que su escala fuera reducida sustancialmente.

La postura de Corea del Sur sobre Irán

Trump afirmó que recientemente preguntó al presidente de Corea del Sur si su país estaría dispuesto a colaborar con Estados Unidos en la "desnuclearización" de Irán, pero aseguró que recibió una respuesta negativa.

La declaración ocurre después de que los mandos militares estadounidenses y surcoreanos presentaran el programa Ulchi Freedom Shield, un ejercicio de 11 días que tendría una dimensión similar a la de años anteriores y contemplaría la participación de aproximadamente 18,000 soldados surcoreanos.

Durante el anuncio, los responsables militares también abordaron la participación de tropas norcoreanas en la guerra de Rusia contra Ucrania. El portavoz militar estadounidense Ryan Donald señaló que los entrenamientos contemplan la amenaza representada por esos efectivos en caso de que regresen del campo de batalla.

Corea del Norte mantiene sus pruebas de misiles

La decisión de Washington llega después de nuevas pruebas de misiles balísticos realizadas por Corea del Norte durante este mes, acciones prohibidas por Naciones Unidas.

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón habían detectado además una segunda prueba de misiles norcoreanos en un periodo de pocos días.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte rechazó los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur y reiteró su postura de responder ante cualquier amenaza mediante su derecho a la autodefensa.

Pyongyang ha intensificado el desarrollo de sus capacidades nucleares y de misiles desde el fracaso de las negociaciones de alto nivel entre Kim Jong-un y Trump en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense.

Una medida que Trump ya había aplicado

La reducción de los ejercicios militares entre Washington y Seúl tiene antecedentes. En 2018, Trump ordenó suspenderlos completamente mientras avanzaban las conversaciones sobre desnuclearización con Kim Jong-un.

Posteriormente, las maniobras también fueron reducidas en 2020 debido a la pandemia de covid-19.

En su mensaje más reciente, Trump también dejó entrever su molestia con otros aliados que, según él, han mostrado poca disposición para involucrarse directamente en el conflicto con Irán, entre ellos Japón, Francia y Reino Unido.