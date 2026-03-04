Donald Trump enfrenta críticas mediáticas por guerra con Irán

NUEVA YORK- Algunas de las críticas más duras que ha recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los primeros días de la guerra con Irán llegaron de figuras mediáticas antes leales, mucho más acostumbradas a colmarlo de elogios.

Figuras mediáticas critican a Trump

Tucker Carlson, Megyn Kelly y Matt Walsh están entre quienes mostraron su descontento. La Casa Blanca lo ha notado y se ha puesto a la defensiva en redes sociales y entrevistas.

Estos críticos son una minoría en la esfera mediática proTrump, donde las principales estrellas de Fox News siguen siendo sus principales defensores. Pero sus palabras ilustran la influencia de los medios conservadores y lo valiosos que son para el presidente cuando todo funciona como una máquina bien engrasada y, por el contrario, lo problemático que puede ser si se produce una fractura.

Críticas centradas en la influencia de Israel

Gran parte de las críticas se han centrado en la influencia de Israel en la decisión de Trump de ir a la guerra. Carlson, la exestrella de Fox News que ha montado su propio medio independiente, dijo a ABC News durante el fin de semana que el ataque fue 'absolutamente repugnante y malvado'.