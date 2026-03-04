Trump amenaza con cortar comercio a España: Sánchez se opone a la guerra

´No a la guerra´: Pedro Sánchez responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha respondido a la extraordinaria amenaza de Donald Trump de cortar todo comercio con España por la negativa de su gobierno a facilitar los continuos ataques de Estados Unidos contra Irán, comparando el creciente conflicto en Oriente Medio con jugar a la "ruleta rusa con el destino de millones".

Sánchez, quien ha sido uno de los críticos europeos más enérgicos de la conducta de Israel en Gaza, dijo que la posición de su gobierno sobre la creciente inestabilidad podría resumirse en tres palabras: "No a la guerra".

Críticas de Trump a España

En una sección del discurso que pareció abordar directamente las amenazas de Trump de terminar todo comercio con España, el primer ministro dijo que su país "no sería cómplice de algo que es malo para el mundo, y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por temor a represalias de alguien".

El martes, Trump arremetió contra Madrid por negarle a Estados Unidos el permiso para usar bases conjuntas en el sur de España para continuar sus ataques en Irán. «España ha sido terrible», declaró Trump durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, y añadió que le había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que «cortara toda relación» con el país europeo.

La postura de Sánchez sobre la guerra

En su discurso del miércoles, Sánchez pidió a Estados Unidos, Israel e Irán que detuvieran su guerra antes de que fuera demasiado tarde, diciendo: "No se puede responder a una ilegalidad con otra porque así empiezan los grandes desastres de la humanidad".

Añadió: «No se puede jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas... Nadie sabe con certeza qué ocurrirá ahora. Ni siquiera los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque están claros. Pero debemos estar preparados, como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas víctimas y, por lo tanto, con graves consecuencias económicas a escala mundial».

Invocó con insistencia la invasión de Irak de 2003, apoyada por su predecesor conservador, José María Aznar, como advertencia de los peligros inminentes. Sánchez afirmó que, si bien esa guerra aparentemente tenía como objetivo «eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, instaurar la democracia y garantizar la seguridad global», en realidad había «desatado la mayor ola de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del Muro de Berlín».