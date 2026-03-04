Debbie Sutherland vive crisis de combustible en Cuba durante sus vacaciones

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba

En la segunda semana de las vacaciones de Debbie Sutherland en Cuba, hubo señales ominosas de problemas. Se estaba racionando la gasolina, se habían cancelado las excursiones y todas las tiendas de un centro comercial cercano estaban cerradas. El hotel de Sutherland en Cayo Las Brujas, parte de una pequeña cadena de islas al norte del centro de Cuba, reservó un bloque de habitaciones para los empleados varados. Esa sección del hotel estaba completamente a oscuras: solo los turistas tenían electricidad.

Cuba ha dependido del turismo —y, sobre todo, de los visitantes canadienses ávidos de sol—, como uno de los pilares fundamentales de su economía en colapso. "El pueblo cubano adora a los canadienses", dijo Sutherland, de 64 años, terapeuta conductual de Ontario. "Decían: 'Sabes, moriríamos sin Canadá'".

Pero las restricciones de viaje del presidente Donald Trump y su medida de bloquear el ingreso de todo el petróleo extranjero a Cuba han puesto de rodillas a la industria, ya debilitada tras la pandemia del Covid-19, y han intensificado un colapso económico que amenaza la supervivencia del gobierno.

Como a muchos otros viajeros, las vacaciones de Sutherland terminaron antes de tiempo el mes pasado, a medida que la grave crisis energética del país comenzaba a paralizar el sector turístico.