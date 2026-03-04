Marcha en Caracas: miles exigen la liberación de Nicolás Maduro

Las calles de Caracas volvieron a convertirse en el epicentro de la movilización política este martes 3 de marzo de 2026, cuando miles de simpatizantes del oficialismo marcharon para exigir la liberación de Nicolás Maduro. La manifestación ocurre a seis meses de su arresto, un evento que marcó un punto de inflexión sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela y que mantiene al país en una compleja transición bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional y los organismos de justicia global.

La movilización en Caracas se produce a seis meses de la detención de Nicolás Maduro.

La movilización, convocada por las estructuras remanentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), recorrió las principales avenidas del centro de la capital hasta concentrarse en las cercanías de los edificios gubernamentales. Entre consignas de lealtad y pancartas que califican la detención como un "secuestro imperialista", los dirigentes chavistas insistieron en que el proceso judicial contra el exmandatario carece de legitimidad soberana. Para los manifestantes, la figura de Maduro sigue representando el hilo conductor de la Revolución Bolivariana, a pesar de que el poder ejecutivo se encuentra actualmente en manos de un gobierno de coalición temporal encargado de organizar nuevas elecciones.

El PSUV busca mantener la cohesión de sus bases en medio de la incertidumbre política.

El arresto de Nicolás Maduro, ejecutado en septiembre de 2025 tras una serie de órdenes internacionales emitidas por tribunales de justicia transnacional, ha generado un vacío emocional y político que sus seguidores intentan llenar con presencia en el espacio público. Mientras tanto, el proceso legal continúa avanzando en instancias fuera de las fronteras venezolanas, donde se analizan expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos y gestión financiera. Esta dualidad entre la presión de la calle y el rigor de los tribunales internacionales mantiene a la nación en un estado de tensa calma, donde cada marcha oficialista es vista como un termómetro de la resistencia del movimiento chavista.

La comunidad internacional observa el proceso legal que enfrenta Nicolás Maduro.

Por su parte, los sectores de la oposición y la administración interina han minimizado el impacto de la marcha, señalando que la prioridad del país debe ser la recuperación económica y la reinstitucionalización democrática. A medida que se cumplen los seis meses de la captura, el debate en Venezuela se desplaza hacia el futuro de las próximas elecciones, mientras el bloque pro-Maduro utiliza estas movilizaciones para intentar mantener la cohesión de sus bases ante un escenario de incertidumbre sobre el destino final de quien fuera su máximo líder durante más de una década.