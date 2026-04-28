Trump y Melania exigen salida de Jimmy Kimmel tras polémico monólogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, solicitaron públicamente a la cadena ABC que retire de su programación al comediante Jimmy Kimmel, luego de un segmento emitido días antes de la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Durante su monólogo, Kimmel imaginó que conducía dicho evento y lanzó comentarios dirigidos a la primera dama, a quien elogió de forma irónica antes de hacer una referencia que generó indignación en la pareja presidencial. También incluyó bromas sobre la edad y el estado de salud del mandatario.

Kimmel y la cena de corresponsales

El episodio cobró mayor relevancia después de que, durante la cena celebrada en el hotel Washington Hilton, un hombre armado logró vulnerar el perímetro de seguridad mientras el presidente y su esposa se encontraban en el lugar.

En mensajes difundidos en redes sociales, Trump calificó el contenido del comediante como "inaceptable" y exigió su despido inmediato por parte de la televisora y su empresa matriz. Por su parte, Melania Trump afirmó que el monólogo no puede considerarse humor y acusó al presentador de difundir mensajes dañinos, señalando que la cadena lo respalda.

Reacciones de la Casa Blanca

La crítica también fue retomada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien cuestionó el tono del discurso en televisión y su impacto en la audiencia.

Hasta el momento, ni Kimmel ni representantes de la cadena han respondido a las declaraciones. El caso reaviva tensiones previas entre el comediante y el presidente, así como el debate sobre los límites del humor político y la libertad de expresión en Estados Unidos.