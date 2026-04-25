Papa León XIV reafirma postura sobre bendiciones a parejas homosexuales

El papa León XIV reiteró este viernes que la Iglesia católica no autoriza la bendición formal de parejas homosexuales ni de aquellas en situación "irregular". No obstante, el pontífice aclaró que todos los individuos, sin excepción, son elegibles para recibir bendiciones de carácter general.

Durante el vuelo de regreso a Roma tras su gira por África, el pontífice estadounidense fue cuestionado sobre la reciente decisión del cardenal alemán Reinhard Marx de permitir estas bendiciones en su archidiócesis de Múnich y Freising. Al respecto, León XIV señaló que la Santa Sede ya ha comunicado a los obispos alemanes su desacuerdo con cualquier rito formalizado.

"La unidad o división de la iglesia no gira en torno a cuestiones sexuales", afirmó el papa ante los periodistas. "Existen cuestiones más importantes, como la justicia, la igualdad, la libertad de hombres y mujeres y la libertad religiosa, que tienen prioridad sobre ese tema en particular".

Alcance de las bendiciones

El pontífice hizo una distinción entre los rituales específicos y la acogida pastoral. Recordó que, aunque el documento Fiducia Supplicans de 2023 aceptó la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo, el texto estipula que esto no debe equipararse al matrimonio ni realizarse mediante ritos precisos o con vestimenta de boda.

León XIV enfatizó que la frase "todos, todos, todos", acuñada por su predecesor el papa Francisco, significa que todos están invitados a seguir a Jesús y buscar la conversión. "Cuando un sacerdote imparte una bendición al final de la misa (...) se bendice a todas las personas", explicó para diferenciar el acto litúrgico colectivo de la formalización de parejas.

El papa concluyó advirtiendo que este debate puede generar "más desunión que unidad", e instó a la comunidad católica a centrar la cohesión de la Iglesia en las enseñanzas fundamentales de Jesucristo.