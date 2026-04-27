Trump reacciona tras tiroteo en su contra y rechaza acusaciones del agresor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció luego del tiroteo ocurrido durante la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, donde afirmó que, aunque no le agrada decirlo, se siente "honrado" de ser blanco de ataques debido a su influencia y a los cambios que, según él, ha impulsado en el país.

El mandatario rechazó de manera tajante las acusaciones en su contra difundidas por el agresor, a quien describió como una persona "enferma", "muy perturbada" y "anticristiana". Durante una entrevista en el programa 60 Minutes, Trump también respondió a señalamientos incluidos en un manifiesto del atacante, donde se le acusaba de delitos graves, calificando dichos señalamientos como falsos.

¿Quién es el agresor?

El responsable del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años originario de California. De acuerdo con lo informado, el individuo había manifestado previamente posturas contrarias al presidente en redes sociales, además de participar en protestas. También trascendió que su familia había alertado a las autoridades sobre su comportamiento.

En sus declaraciones, Trump señaló que la violencia política no es un fenómeno nuevo en Estados Unidos, aunque advirtió sobre los riesgos actuales y criticó lo que denominó "discurso de odio". Asimismo, consideró que este tipo de hechos evidencian problemas más amplios dentro de la sociedad.

Reacción de las autoridades

El presidente admitió que durante el incidente no facilitó la labor del servicio secreto, ya que intentó observar lo que ocurría en el momento de los disparos. Además, aseguró que el ataque no afectará la agenda oficial, incluida la visita de Estado del rey Carlos III.

Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, indicó que el presunto agresor no está colaborando con la investigación. Las autoridades consideran que el objetivo del ataque eran el propio Trump y otros altos funcionarios de su administración.

Finalmente, el mandatario reiteró que, pese a los riesgos asociados a su cargo, mantiene una vida "bastante normal" y sostuvo que continuará con sus actividades públicas, incluyendo eventos como la tradicional cena de corresponsales.