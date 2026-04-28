EAU abandona la OPEP: Suhail Al Mazrouei destaca inversión en producción nacional

El Ministro de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Suhail Mohamed Al Mazrouei, anunció este 28 de abril de 2026 la salida de los EAU de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP y OPEP+) debido a cambios en sus políticas de producción para priorizar "una mayor inversión en la producción nacional de energía".

En un comunicado desde la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM por su sigla en inglés) se declaró que esta decisión, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2026, responde a la volatilidad a corto plazo en los mercados energéticos por "las interrupciones en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz", que afectan a la oferta de crudo y "apuntan a un crecimiento sostenido de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo". En el comunicado oficial de la agencia oficial del gobierno de los EAU se precisó que "esta decisión se produce tras décadas de cooperación constructiva. Los Emiratos Árabes Unidos se unieron a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvieron su membresía tras la formación de los Emiratos Árabes Unidos en 1971".

Acciones de la autoridad

El comunicado oficial señaló que los Emiratos mantendrán su participación en el mercado de "manera gradual y mesurada" con base a su producción adicional y "en consonancia con la demanda" de crudo: "Esta decisión no altera el compromiso de los EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores".