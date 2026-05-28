EE. UU. pausa investigaciones contra Delcy Rodríguez en Florida

La administración del presidente Donald Trump habría instruido discretamente a fiscales federales en Florida a detener temporalmente investigaciones relacionadas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de un cambio estratégico en la relación entre Washington y Caracas.

De acuerdo con fuentes policiales y exfuncionarios estadounidenses consultados por medios internacionales, la decisión busca facilitar el proceso de transición política en Venezuela, así como promover la reapertura del sector petrolero venezolano a inversiones extranjeras y avanzar hacia una flexibilización gradual de sanciones financieras.

Aunque un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que "nunca existió una investigación formal contra Rodríguez que pudiera cerrarse", reportes atribuidos a registros internos de la DEA indican que la funcionaria venezolana había sido mencionada desde 2018 en diversas indagatorias relacionadas con presuntos delitos financieros.

Investigaciones y antecedentes

Según las versiones citadas, las pesquisas se desarrollaron en distintas oficinas federales de Estados Unidos y Sudamérica, incluyendo casos vinculados a presunto lavado de dinero, contrabando de oro y relaciones con redes financieras asociadas al gobierno de Nicolás Maduro.

Entre los nombres mencionados en esos expedientes figura el empresario colombiano Alex Saab, señalado por autoridades estadounidenses como operador financiero del chavismo. Los reportes también mencionan supuestas operaciones de blanqueo de capitales mediante desarrollos turísticos en Isla Margarita.

Fuentes cercanas a las investigaciones señalaron que, antes de asumir el liderazgo interino, Rodríguez había sido objeto de análisis por parte de investigadores federales en Tampa, Florida, quienes revisaban posibles delitos financieros vinculados a integrantes de la cúpula venezolana.

Con su llegada al poder interino, el panorama jurídico cambió considerablemente. Las normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos establecen que cualquier acción penal contra un jefe de Estado extranjero debe contar con autorización directa del Fiscal General debido a principios de inmunidad internacional.

Cambio de postura hacia Caracas

El aparente congelamiento de las investigaciones coincide con un acercamiento gradual entre Washington y Caracas, especialmente en materia energética.

En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses de alto nivel realizaron visitas a Venezuela para sostener conversaciones relacionadas con cooperación petrolera e inversiones. El propio Donald Trump ha realizado declaraciones públicas favorables hacia la administración interina venezolana y destacó recientemente el avance de acuerdos energéticos entre ambos países.

"El petróleo está empezando a fluir, y es positivo ver cooperación entre ambas naciones", expresó Trump en redes sociales a principios de marzo.

Analistas internacionales consideran que la nueva estrategia de la Casa Blanca responde principalmente a intereses geopolíticos y económicos, particularmente en el contexto del mercado energético global y la influencia regional de países como Cuba e Irán.

Debate político y futuro incierto

A pesar del acercamiento diplomático, diversos sectores han cuestionado la falta de avances concretos en materia democrática dentro de Venezuela. Rodríguez continúa ejerciendo la presidencia interina más allá de los plazos inicialmente previstos para convocar elecciones, situación que ha generado críticas tanto internas como internacionales.

Especialistas en inteligencia y política exterior sostienen que la pausa en las investigaciones no necesariamente implica el cierre definitivo de los expedientes, sino una suspensión temporal sujeta a los intereses estratégicos actuales de Washington.

Algunos exfuncionarios estadounidenses advierten que las investigaciones podrían retomarse en el futuro dependiendo de la evolución política y económica en Venezuela.