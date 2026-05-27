Pedro Sánchez se reúne con el papa León XIV en el Vaticano: diálogo sobre paz

El papa León XIV recibió en el Vaticano al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en una reunión que se desarrolló en un ambiente de cordialidad y coincidencias sobre temas internacionales y sociales.

La audiencia privada tuvo una duración de 45 minutos y se realizó en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, a pocos días de la primera visita oficial del Pontífice a territorio español.

Durante el encuentro, Sánchez agradeció al Papa "ser una brújula moral en la lucha contra la injusticia", además de reconocer su papel en la promoción de la paz y el diálogo internacional.

Temas centrales del encuentro

De acuerdo con fuentes del gobierno español, ambos líderes coincidieron en la necesidad de impulsar la paz mundial y subrayaron que "la paz no se construye con misiles". Asimismo, dialogaron sobre problemáticas globales como la pobreza, la crisis alimentaria, la migración y los desafíos que representa la inteligencia artificial para la dignidad humana y el futuro de las sociedades.

Como parte del intercambio protocolario, Pedro Sánchez entregó al Pontífice una escultura de un caballo, mientras que León XIV obsequió al mandatario una copia de su primera encíclica titulada Magnifica Humanitas.

Preparativos para la visita del Pontífice

Al término de la audiencia, Sánchez expresó su entusiasmo por la próxima visita papal a España y destacó que será una gira amplia y significativa. "Por fin vamos a disfrutar de su presencia y además en un programa muy completo", declaró el presidente español ante medios de comunicación.

El mandatario adelantó que el Papa no solo visitará Madrid, donde se prevé un mensaje ante el Congreso de los Diputados, sino también Barcelona, ciudad en la que participará en actividades relacionadas con la emblemática Sagrada Familia.

La gira de León XIV por España está programada del 6 al 12 de junio y marcará su primera visita oficial al país desde el inicio de su pontificado.