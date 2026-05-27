China avanza en robótica: GigaAI y sus humanoides domésticos

China quiere robots humanoides en los hogares, pero enfrenta un problema difícil de resolver.

China aceleró el desarrollo de robots humanoides pensados para asistir en tareas domésticas como cocinar, ordenar habitaciones o lavar ropa. Sin embargo, las empresas tecnológicas descubrieron un obstáculo inesperado: una casa común es mucho más compleja de interpretar que una fábrica automatizada.

El desafío ya no pasa únicamente por lograr que los robots caminen o muevan objetos con precisión, sino por conseguir que comprendan entornos cambiantes, desordenados e impredecibles.

GigaAI y sus prototipos de robots humanoides

Empresas como GigaAI comenzaron a presentar prototipos orientados al uso doméstico. Uno de ellos es el robot SeeLight S1, diseñado para realizar tareas del hogar como preparar comida, lavar ropa y organizar espacios. La compañía planea iniciar pruebas piloto en viviendas reales a partir de 2027.

"El verdadero problema: entender el hogar"

La principal dificultad aparece cuando el robot debe actuar en ambientes cotidianos. En una planta industrial, los procesos son repetitivos y los objetos suelen permanecer siempre en el mismo lugar. En cambio, una vivienda cambia constantemente: ropa tirada, muebles movidos, mascotas, juguetes o utensilios fuera de lugar alteran la capacidad de interpretación de la inteligencia artificial.

Ingenieros del sector explican que los humanoides actuales ya alcanzaron avances importantes en coordinación física. Muchos pueden caminar, abrir puertas o manipular objetos con relativa precisión. Sin embargo, el gran límite aparece cuando deben interpretar situaciones nuevas y decidir cómo reaccionar frente a escenarios no previstos.

Desafíos en la robótica doméstica

Las diferencias quedaron expuestas en varias demostraciones públicas. Muchos videos muestran robots funcionando en hogares perfectamente ordenados y controlados. Fuera de esos escenarios, tareas simples para una persona —como doblar una toalla o levantar objetos blandos— todavía provocan errores frecuentes.

Inversión en robótica doméstica en China

A pesar de las limitaciones actuales, China mantiene una fuerte inversión en el desarrollo de robots para el hogar. El envejecimiento de la población y la automatización de tareas cotidianas son considerados objetivos estratégicos para los próximos años.

Además de GigaAI, otras compañías comenzaron a probar humanoides orientados a limpiar superficies, acomodar habitaciones y asistir a personas mayores. El desafío ya no consiste solo en fabricar máquinas más sofisticadas, sino en lograr que comprendan cómo viven las personas dentro de una casa real.