Marcelo Ebrard y Estados Unidos inician revisión del T-MEC

México y Estados Unidos acuerdan tres rondas para revisar el T-MEC; Canadá queda fuera de la primera etapa.

Las negociaciones abordarán reglas de origen, seguridad económica, agricultura y condiciones de competencia, mientras Washington mantiene presión por aranceles.

El gobierno de México y Estados Unidos acordaron una ruta inicial de tres rondas de conversaciones formales para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en un contexto marcado por las presiones comerciales de la administración del presidente Donald Trump respecto a aranceles y reglas de origen.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que la primera ronda se realizará esta semana en la Ciudad de México, la segunda tendrá lugar el 16 y 17 de junio en Washington D. C. y una tercera volverá a celebrarse en México durante la semana del 20 de julio.

Las fechas acordadas

Las rondas quedaron definidas de la siguiente manera:

Primera ronda: 28 y 29 de mayo, en Ciudad de México.

Segunda ronda: 16 y 17 de junio, en Washington D. C.

Tercera ronda: semana del 20 de julio, nuevamente en México.

Durante la segunda etapa también se prevé discutir temas relacionados con agricultura y condiciones de competencia dentro de América del Norte.

Reglas de origen y aranceles, los temas clave

Las reglas de origen serán uno de los puntos centrales de la negociación. Este mecanismo determina qué porcentaje de un producto debe fabricarse dentro de la región para recibir beneficios comerciales bajo el T-MEC.

La administración Trump busca endurecer estos requisitos para incrementar el contenido estadounidense en sectores considerados estratégicos, especialmente en la industria automotriz y manufacturera.

De acuerdo con reportes de Reuters, Washington prevé mantener aranceles a importaciones provenientes de México y Canadá mientras avanzan las negociaciones, bajo el argumento de reducir déficits comerciales y fortalecer las cadenas regionales de suministro.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, ha sostenido que Estados Unidos enfrenta "problemas comerciales importantes" y necesita reforzar su producción nacional en sectores clave.

Impacto para la industria mexicana

La revisión del T-MEC es considerada estratégica para México debido a la alta dependencia comercial con Estados Unidos.

Cualquier modificación en reglas de origen, aranceles o condiciones de acceso puede impactar directamente en sectores como:

- Automotriz.

- Acero.

- Manufactura avanzada.

- Agricultura.

- Proveedores integrados a cadenas regionales.

Además, Washington también ha planteado la posibilidad de que México incremente aranceles a productos provenientes de fuera de Norteamérica como parte de una estrategia para fortalecer el mercado regional.

Sheinbaum mantiene ruta paralela con Europa

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea avanzará de forma independiente al proceso de revisión del T-MEC.

La postura del gobierno mexicano busca mantener abiertas distintas rutas comerciales y reducir riesgos derivados de las tensiones económicas con Washington.

Por ahora, lo confirmado es que México y Estados Unidos iniciaron una etapa formal de conversaciones con una agenda enfocada en seguridad económica, manufactura regional, reglas de origen, agricultura y política arancelaria.