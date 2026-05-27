Un nido de petirrojo americano retrasa entrega de camioneta en Olathe

Lo que debía ser una entrega rutinaria terminó convirtiéndose en una insólita historia de conservación animal en Estados Unidos. Un concesionario Olathe Ford Lincoln no ha podido entregar una camioneta F-250 recién vendida luego de que un petirrojo americano construyera su nido sobre una de las llantas del vehículo.

El hecho ocurrió en el concesionario Olathe Ford Lincoln, donde empleados descubrieron que el ave había instalado un pequeño nido con varios huevos azules directamente sobre el neumático de la camioneta.

¿Cómo ocurrió la situación en Olathe Ford Lincoln?

La situación rápidamente llamó la atención porque el petirrojo americano está protegido por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de Estados Unidos, una normativa federal que prohíbe mover, destruir o interferir con nidos activos de especies protegidas.

Desde el concesionario bromearon en redes sociales al asegurar que probablemente se trata de "la única F-250 del país protegida federalmente".

Debido a la legislación ambiental, los trabajadores no pueden retirar el nido mientras la madre continúe incubando los huevos o cuidando a las crías. Como consecuencia, el comprador deberá esperar hasta que los polluelos crezcan y abandonen el lugar por sus propios medios.

Detalles sobre el petirrojo americano

Con el paso de los días, los huevos finalmente eclosionaron y nacieron cuatro pequeñas aves, lo que prolongó todavía más la espera. Empleados del concesionario compartieron imágenes y videos donde se observa a las crías asomándose desde el nido mientras los padres permanecen cerca vigilando constantemente.

El petirrojo americano, también conocido como zorzal real o mirlo primavera, es una de las aves más comunes y reconocibles de Norteamérica. Aunque muchas personas lo asocian con la llegada de la primavera, en realidad pertenece a la familia de los zorzales y no a la de los petirrojos europeos.

Estas aves se distinguen por su pecho rojizo-anaranjado, su canto melodioso y su capacidad para adaptarse fácilmente a jardines, parques y zonas urbanas.

Uno de los detalles que más llamó la atención en este caso fueron los huevos de color azul brillante encontrados sobre la llanta de la camioneta. Ese tono característico se produce por pigmentos naturales presentes durante la formación de la cáscara.

Los petirrojos suelen poner entre tres y cinco huevos por nidada, mientras que el período de incubación dura alrededor de dos semanas. Después de nacer, las crías crecen rápidamente y normalmente abandonan el nido cerca de los 14 días.