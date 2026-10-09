Polémica en EE.UU.: el Pentágono planea transmitir en vivo el fusilamiento de Nidal Hasan

El anuncio de una posible transmisión en directo de una ejecución militar en Estados Unidos ha generado controversia. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el público podría presenciar el fusilamiento de Nidal Hasan, exmayor del Ejército estadounidense responsable del tiroteo ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.

De acuerdo con la información difundida, la ejecución está programada para el próximo 3 de diciembre y representaría el primer fusilamiento militar en Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó a la BBC que el procedimiento sería transmitido en vivo.

Hegseth defendió la decisión al señalar que la ciudadanía debe conocer las consecuencias de cometer delitos graves. El funcionario también indicó que Hasan sería ejecutado por un pelotón de fusilamiento integrado por soldados.

La ONU advierte sobre violaciones a derechos humanos en la ejecución

La propuesta de transmitir la ejecución provocó cuestionamientos de especialistas y organismos internacionales. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas declaró a la agencia AFP que difundir el procedimiento en directo equivaldría a una ejecución pública y contravendría la prohibición absoluta de la tortura.

El organismo también recordó sus pronunciamientos sobre ejecuciones públicas en países como Afganistán e Irán, al señalar que estas prácticas constituyen formas de trato o castigo cruel, inhumano o degradante.

En Estados Unidos, el abogado John Mills, quien trabaja con personas condenadas a muerte, calificó la iniciativa como una medida sin precedentes en la época moderna y advirtió que plantea interrogantes jurídicos todavía inciertos.

Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy expresó su rechazo durante una entrevista con CNN y describió la idea como repugnante, al compararla con las ejecuciones difundidas por el grupo Estado Islámico.

Detalles sobre el ataque en Fort Hood que dejó 13 muertos

Nidal Hasan, psiquiatra militar originario de Virginia, protagonizó el tiroteo del 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood, donde asesinó a 13 soldados estadounidenses e hirió a otros 32.

El ataque ocurrió dentro de un edificio médico en el que militares próximos a ser desplegados esperaban revisiones médicas y vacunas. El caso se convirtió en el ataque no bélico más mortífero registrado contra una instalación militar estadounidense.

Durante un consejo de guerra celebrado en 2013, Hasan reconoció su responsabilidad en los hechos y ofreció disculpas por sus errores. También sostuvo que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán.

Requisitos legales para la ejecución de Nidal Hasan en EE.UU.

El procedimiento está sujeto a requisitos establecidos por la legislación militar estadounidense. Una ejecución de este tipo necesita la autorización presidencial, además de una revisión en apelación y una resolución definitiva sobre su legalidad.

La pena de muerte militar fue declarada inconstitucional por el Tribunal de Apelaciones de las Fuerzas Armadas en 1983, pero se restableció al año siguiente mediante una orden ejecutiva del entonces presidente Ronald Reagan.

La última ejecución militar en Estados Unidos ocurrió en 1961, cuando un soldado fue ahorcado tras ser condenado por la violación de una niña austriaca de 11 años. En cambio, el último fusilamiento militar tuvo lugar en enero de 1945, cuando Eddie Slovik, un soldado acusado de deserción, fue ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial.

Trump y su postura a favor de la pena capital

El presidente Donald Trump ha respaldado la pena de muerte durante décadas. En 1989 publicó anuncios en periódicos en los que pidió la ejecución de los llamados Cinco de Central Park, jóvenes que fueron condenados por delitos violentos y posteriormente exonerados.

Durante los últimos seis meses de su primer mandato, Trump reanudó las ejecuciones federales después de una pausa de 17 años, con un total de 13 procedimientos. Tras regresar a la Casa Blanca en enero, también revocó la moratoria sobre las ejecuciones federales establecida por su antecesor, Joe Biden, y firmó una orden ejecutiva orientada a restablecer la aplicación de la pena capital.

Aunque no ha defendido públicamente las ejecuciones transmitidas en directo, su respaldo a la pena de muerte ha sido constante. La BBC informó que contactó a la Casa Blanca para conocer la postura del mandatario sobre la propuesta relacionada con Hasan.

El fusilamiento, un método poco habitual

La ejecución por pelotón de fusilamiento es una práctica poco frecuente en Estados Unidos. El año pasado, Carolina del Sur recurrió a este método, por primera vez en ese estado y después de 15 años sin que se utilizara en el país.

Además de Carolina del Sur, Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah permiten legalmente este procedimiento. En total, 27 estados mantienen vigente la pena capital, junto con el Gobierno federal y las fuerzas armadas.

La posible transmisión del fusilamiento de Hasan abre un nuevo debate sobre los límites legales y éticos de las ejecuciones públicas, así como sobre el papel del Gobierno estadounidense en la aplicación de la pena de muerte.